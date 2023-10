Europa Wschodnia stała się ważnym miejscem produkcji dla producentów samochodów z całego świata. Wiele dużych firm założyło swoje zakłady produkcyjne w tym właśnie regionie, by móc skorzystać z niższych kosztów pracy i dobrze wyszkolonej siły roboczej. Przemysł motoryzacyjny w Europie Wschodniej przyczynił się do powstania nowych miejsc pracy i rozwoju gospodarczego w regionie.

Jednak także on stoi przed wyzwaniami. Konkurencja na rynku światowym jest zacięta i firmy muszą stale się rozwijać, aby utrzymać swoją konkurencyjność. Branża ucierpiała również wskutek pandemii COVID-19 i napięć geopolitycznych, które doprowadziły do przerw w produkcji i spadków sprzedaży. Niemniej przemysł motoryzacyjny w Europie Wschodniej pozostaje ważnym sektorem gospodarczym i przyczynia się do rozwoju regionalnego.

Dane stanowiące podstawę poniższego rankingu pochodzą z raportów finansowych i obrotów publikowanych corocznie przez spółki. W 2022 roku 10 firm motoryzacyjnych wskazanych poniżej osiągnęło największe obroty i znalazło się tym samym na szczycie zestawienia. Ich sukcesy odzwierciedlają siłę i potencjał wzrostu przemysłu motoryzacyjnego w Europie Wschodniej.

10 miejsce: VOLKSWAGEN GROUP POLSKA SP. Z O.O. (Polska)

Nasz ranking zamyka VOLKSWAGEN GROUP POLSKA SP. Z O.O. w Polsce. Biorąc jednak pod uwagę liczby, to wcale nie jest złe miejsce. W 2022 roku firma osiągnęła bowiem wynik 2,89 mld euro.

9 miejsce: INTER CARS S.A. (Polska)

Polska firma INTER CARS spada do rankingu 2022 z obrotem 3,29 mld euro, ponieważ Stellantis zmienił strukturę korporacyjną w poprzednim roku. W związku z tym dawniej słowacka spółka PCA Slovakia Ltd z siedzibą w Trnawie, która oficjalnie stała się spółką holenderską, nie jest już częścią rankingu. INTER CARS jest największym dostawcą samochodowych części zamiennych w Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz wyposażenia warsztatowego i części do motocykli i tuningu, Inter Cars sprzedaje motocykle Ducati, regeneruje części samochodowe i posiada ogólnopolską sieć warsztatów.

8 miejsce: VOLKSWAGEN POZNAŃ SP. Z O.O. (Polska)

Ponownie w rankingu pojawia się Volkswagen i to po raz kolejny w Polsce. VOLKSWAGEN POZNAŃ SP. Z O.O. zajmuje ósme miejsce z roczną sprzedażą na poziomie 3,67 mld euro w 2022.

7 miejsce: MERCEDES-BENZ MANUFACTURING HUNGARY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (Węgry)

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. jest spółką zależną niemieckiej grupy motoryzacyjnej Daimler AG na Węgrzech. W 2012 roku w mieście Kecskemét otwarto fabrykę samochodów, będącą pierwszym nowym zakładem Mercedesa po 1997 roku. Stanowi ona uzupełnienie fabryki małych samochodów w Niemczech, ale produkuje również niektóre modele Mercedesa – m.in. Mercedes Klasa B compact, czterodrzwiowe coupé CLA. Dzięki temu zakład odnotował przychody na poziomie 4,00 mld euro w 2022 roku.

6 miejsce: AUTOMOBILE-DACIA SA (Rumunia)

Szóste miejsce zajmuje rumuńska AUTOMOBILE-DACIA SA. Firma założona w Rumunii w 1966 roku wygenerowała sprzedaż na poziomie 5,17 mld euro w 2022 roku. Mówi się, że jej nazwa pochodzi od regionu, któremu Rzymianie nadali nazwę Dacia, znanemu obecnie jako Rumunia.

5 miejsce: HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH S.R.O. (Czechy)

Oczywiście w naszym rankingu nie może zabraknąć HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH S.R.O. z Czech. Ta założona w 2006 roku firma rozwija się prężnie z roku na rok. W 2022 roku mogła pochwalić się rocznym obrotem w wysokości 6,54 mld euro. Aż 200-hektarowy teren w dzielnicy przemysłowej Nošovice jest pierwszym zakładem Hyundai w Europie.

4 miejsce: KIA SLOVAKIA S.R.O. (Słowacja)

Na piątym miejscu plasuje się słowacka KIA SLOVAKIA S.R.O. Producent samochodów i konstruktor silników z siedzibą w miejscowości Teplička nad Váhom na Słowacji w 2022 roku osiągnął obroty na poziomie 6,76 mld euro.

3 miejsce: AUDI HUNGARIA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Węgry)

Trzecie miejsce w rankingu zajmuje ta założona w 1993 roku firma. Roczne obroty wyniosły 8,44 mld euro w 2022 roku. Mówi się, że od 2024 roku ma ruszyć tam produkcja nowego Cupra Terramar.

2 miejsce: VOLKSWAGEN SLOVAKIA, A.S. (Słowacja)

Drugie miejsce należy do słowackiego VOLKSWAGEN SLOVAKIA A.S. A to za sprawą rocznego obrotu na poziomie 9,73 mld euro w 2022 roku. Zakład w Bratysławie jest jedynym zakładem motoryzacyjnym na świecie, w którym pod jednym dachem produkuje się pojazdy pięciu marek: Audi, Porsche, Seat, Škoda i Volkswagen.

1 miejsce: ŠKODA AUTO A.S. (Czechy)

ŠKODA AUTO A.S. w Czechach po raz kolejny zajmuje pierwsze miejsce w rankingu. Škoda jest czeskim producentem samochodów i silników, należącym do spółki macierzystej Volkswagen AG. Firma jest zatem jedną z najstarszych firm działających w tej branży i w 2022 roku osiągnęła znakomity roczny obrót w wysokości 18,18 mld euro.

Materiał przygotowała platforma internetowa Surplex.com