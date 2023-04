Niektórzy producenci litu w Yichun w prowincji Jiangxi, w tym dwaj główni rynkowi gracze, zmniejszyli tempo produkcji surowca, aby ograniczyć straty, podała chińska gazeta internetowa The Paper, powołując się na anonimowe źródło i nie ujawniając nazw konkretnych firm.

Reklama

Według BloombergNEF, miasto we wschodnich Chinach odpowiadało za około 11 proc. całkowitej produkcji węglanu litu w kraju w 2022 roku.

Rosnące ceny węglanu litu, stosowanego w akumulatorach samochodów elektrycznych, doprowadziły do boomu produkcyjnego w Yichun, skupionego wokół niskiej jakości rudy zwanej lepidolitem. Rajd ten został zatrzymany z powodu obaw o większą podaż i wolniejszy wzrost popytu na pojazdy elektryczne, a ceny surowca w Chinach spadły o około 63 proc. od czasu osiągnięcia rekordowego poziomu w listopadzie.

Ceny litu w czwartek przerwały 16-dniową passę i utrzymały się na poziomie 217 500 juanów (31 613 USD) za tonę, wynika z danych firmy Asian Metal Inc. Mimo to są one nadal ponad pięciokrotnie wyższe w porównaniu z wieloletnimi minimami osiągniętymi w 2020 roku.

Znaczące odbicie cen będzie uzależnione od ożywienia popytu, co jest mało prawdopodobne w następnym miesiącu, powiedział Zou.