W październiku producent pojazdów elektrycznych Elona Muska, główny gracz na rynku pojazdów elektrycznych na bardzo konkurencyjnym chińskim rynku, obniżył ceny modeli produkowanych w swojej ogromnej fabryce na obrzeżach Szanghaju. Sytuacja zaostrzyła się w styczniu, kiedy wprowadzono kolejną obniżkę cen, dzięki której produkowane lokalnie samochody Tesli były nawet o 14 proc. tańsze niż w zeszłym roku, a w niektórych przypadkach prawie o 50 proc. tańsze niż w USA i Europie.

Ruchy Tesli nie pozostawiły rywalom zbyt dużego pola manewru. Mimo to konkurenci pójdą w ich ślady. Wśród nich byli lokalni nowicjusze na rynku pojazdów elektrycznych, takie jak Xpeng Inc. i Nio Inc. Wiodące międzynarodowe marki, takie jak Volkswagen AG i Mercedes-Benz Group AG zaoferowały zniżki do 70 tys. juanów (10 tys. USD). Cena wywoławcza elektrycznego SUV-a Mach-E firmy Ford Motor Co. spadła do 209 900 juanów, co sprawia, że ten model w Chinach jest o jedną trzecią tańszy niż w USA.

Według obliczeń Bloomberg News i lokalnych mediów co najmniej 30 innych producentów samochodów obniżyło ceny.

Chińskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów wezwało w środę do zakończenia wojny cenowej, twierdząc, że w dłuższej perspektywie doprowadzi do spowolnienia sprzedaży i gromadzenia nadmiernych zapasów. Organ stwierdził, że branża powinna „wrócić do normalnej pracy”, aby zapewnić jej zdrowy rozwój.

Do głosu stowarzyszenia dołączyły chińskie media państwowe i na początku tego tygodnia skrytykowały decyzje chińskich rządów regionalnych oferujących dotacje na pojazdy produkowane lokalnie. Przytoczona jako przykład prowincja Hubei i wspierany przez państwo producent samochodów Dongfeng Motor Group Co. obniżyli ceny modeli Citroen C6 aż o 90 tys. juanów, czyli prawie 40 proc..

Cięcia cen nastąpiły w trudnym okresie dla chińskiego sektora motoryzacyjnego. Wydatki konsumentów zostały poważnie nadszarpnięte przez długotrwałe ograniczenia Covid w kraju. Na sprzedaż wpłynęło również zniesienie dotacji rządowych na zakup pojazdów elektrycznych pod koniec ubiegłego roku. Zakłócenia w łańcuchu dostaw dotknęły również branżę motoryzacyjną na całym świecie.

Mimo wyzwań i spowolnienia w gospodarce sprzedaż detaliczna nowych pojazdów w pełni elektrycznych i hybrydowych typu plug-in, prawie podwoiła się w Chinach do 5,67 miliona w zeszłym roku. Lokalny gigant BYD odpowiadał za zakupy prawie co trzeciego elektryka. W listopadzie Tesla osiągnęła miesięczny rekord w Szanghaju ponad 100 tys. pojazdów elektrycznych.

Wraz z rosnącą popularnością pojazdów elektrycznych chiński rynek motoryzacyjny przechodzi „bardzo głębokie przetasowania”, powiedział w telewizji Bloomberg dyrektor finansowy Nio, Steven Feng.

„Musimy przejść przez tę wojnę cenową na początku roku, a następnie oczekujemy, że branża przejdzie głęboką fundamentalną konsolidację” – powiedział. „Prawie panuje zgoda co do tego, że Chiny mają teraz zbyt wielu producentów samochodów”.

Klienci stają się coraz bardziej selektywni, a popyt jest silny, powiedział Feng, dodając, że Nio jest przekonana, że osiągnie swój cel sprzedaży ćwierć miliona pojazdów elektrycznych w tym roku, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w 2022 roku. Szef produkcji Tesli, Tom Zhu, powiedział, że obniżki cen zaproponowane przez firmę „wygenerowały ogromny popyt”.

Według Bloomberg New Energy Finance sprzedaż pojazdów elektrycznych w Chinach może osiągnąć w tym roku 8,1 mln sztuk, w porównaniu z 3,2 mln w Europie i 1,9 mln szacowanymi na Stany Zjednoczone.

Według firmy Sanford C. Bernstein & Co, niewiele wskazuje na spadek konkurencji, ponieważ tylko w tym roku w Chinach ma zostać zaprezentowanych 155 nowych modeli czysto elektrycznych i hybrydowych typu plug-in.

Oznacza to, że większe obniżki cen mogą pochodzić od silniejszych finansowo większych graczy.

Tesla ma „kilka miliardów dolarów, które może wykorzystać na ten cel, podczas gdy inni nie (mogą- red.)”, powiedział Siebert z JSC Automotive.

Oprócz Tesli, BYD jest w stanie przeprowadzić kolejną rundę obniżek cen, napisali analitycy Morgan Stanley, w tym Tim Hsiao i Cindy Huang w notatce z 19 marca. Wojna cenowa zainicjowana przez firmę z Austin w Teksasie rozpoczęła się szybciej i ostrzej niż oczekiwano i „przyspieszy przetasowania na rynku”, powiedzieli.

Według Morgan Stanley chińskie trio Nio, Xpeng i Li Auto Inc. ma również wystarczająco mocne bilanse, aby utrzymać samofinansowanie przez następne 18 miesięcy.

„Obniżki cen pojazdów elektrycznych czynią je jeszcze bardziej atrakcyjnymi w porównaniu z samochodami benzynowymi, co wywiera jeszcze większa presję na tradycyjnych producentów samochodów” – powiedział w wywiadzie Yang Jing, dyrektor China Corporate Research w Fitch Ratings Ltd.