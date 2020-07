Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - Grupa Robyg otrzymała pozwolenie na budowę kolejnego etapu inwestycji City Sfera w warszawskich Włochach, podała spółka. Obejmie on 89 lokali o metrażach od 30,74 m2 do 89,65 m2.

Budowa rozpocznie się w lipcu 2020, a zakończenie prac planowane jest na grudzień 2021, podano.

"Obserwujemy powrót zainteresowania klientów zakupem mieszkania - tak jak przewidywaliśmy, wpływ koronawirusa na branżę deweloperów mieszkaniowych był krótkoterminowy. Zmieniają się nieco preferencje klientów - nadal bardzo popularne są mieszkania mniejsze, jednak klienci coraz częściej rozważają pracę zdalną, więc szukają bardziej komfortowych mieszkań, lepiej zaprojektowanych, oddzielających części mieszkaniowe i przeznaczone do pracy. Z pewnością znaczenia nabierają kwestie dotyczące infrastruktury osiedli, terenów zielonych, elementów zaprojektowanych z myślą o dzieciach, seniorach, czy osobach niepełnosprawnych. [...] Wszystkie te elementy można znaleźć w każdej inwestycji Robyg, także na osiedlu City Sfera w warszawskich Włochach - gdzie gotowe do zamieszkania lokale są już w cenie 8 800 zł za m2" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Robyg Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2019 r. Robyg zakontraktował ok. 2 570 lokali.

(ISBnews)