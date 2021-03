„Pierwsi z tej możliwości skorzystają chętni do zamieszkania w Mieszkaniu Plus w Świdniku. Nabór do 108 mieszkań ruszy 15 marca 2021 roku” – podała w środę spółka w komunikacie prasowym.

Możliwość przyznania dodatkowych punktów posiadaczom książeczek mieszkaniowych wprowadziła nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku „o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania”.

Spółka poinformowała, że Świdnik jest pierwszą lokalizacją, w której wdrożone zostaną nowe rozwiązania, ale docelowo będą one obowiązywały we wszystkich inwestycjach spółki PFR Nieruchomości, do których nabór odbywać się będzie we współpracy z lokalnym samorządem.

Kryteria pierwszeństwa w naborze do mieszkań

W Świdniku kryteria pierwszeństwa w naborze do mieszkań powstających w ramach programu Mieszkanie Plus ustaliła tutejsza Rada Miasta. Zgodnie z przyjętą uchwałą największe szanse będą mieli ci, którzy nie mają własnego mieszkania, osoby do 35. roku życia, rodziny z dziećmi, samotni rodzice, a także mieszkańcy rozliczający się z podatku dochodowego w Świdniku.

Dodatkowym kryterium będzie również posiadanie książeczki mieszkaniowej, za którą jej właścicielowi będzie przysługiwało dodatkowe 10 punktów. „Należy podkreślić, że brak książeczki mieszkaniowej nie dyskwalifikuje kandydata na najemcę, a jedynie nie daje dodatkowych punktów w procesie naboru. Podobnie jest w przypadku pozostałych kryteriów” – zaznaczyła spółka w komunikacie.

Jak dodano, nowe zapisy w przyjętej uchwale wprowadził już Łowicz, a zmiany planują Radom, Dębica, Kraków i Mińsk Mazowiecki.

W Świdniku, podobnie jak w innych lokalizacjach, nabór do mieszkań będzie składał się z dwóch etapów. Pierwszy z nich polega na sprawdzeniu, w jakim zakresie najemca spełnia kryteria społeczne ustalone przez samorząd. Drugi etap naboru to sprawdzenie tzw. zdolności czynszowej, określającej, czy przyszli najemcy są w stanie wykazać łączny miesięczny dochód netto (np. pensja z tytułu umowy o pracę), jak również dodatkowe dochody (np. świadczenie 500+) na poziomie umożliwiającym opłacenie comiesięcznego czynszu najmu. Ponadto, każdy potencjalny najemca jest sprawdzany w BIG Infomonitorze.

PFR Nieruchomości S.A. zaoferowała już najemcom ponad tysiąc mieszkań m.in. w Białej Podlaskiej, Wałbrzychu czy Kępicach. Kolejne niemal 2,5 tysiąca powstaje w Katowicach, Krakowie, Łowiczu, Zamościu czy Radomiu.

Poza mieszkaniami w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego, spółka posiada w największych polskich miastach blisko 2 tysiące mieszkań Funduszu Mieszkań na Wynajem - podała spółka PFR Nieruchomości.