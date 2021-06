Gazeta informuje, że gmina Małkinia Górna wybrała konsorcjum Unibepu i Unibepu PPP jako partnera prywatnego do budowy mieszkań komunalnych. "W ramach kontraktu o wartości ponad 12,5 mln zł w ciągu dwóch lat powstanie budynek z 44 mieszkaniami. Po wybudowaniu firma będzie nim zarządzać w modelu PPP przez 12 lat, zapewniając serwis" - podaje "Pb".

Cytowana przez gazetę Bożena Kordek, wójt Małkini Górnej, podkreśla, że kontrakt to dla gminy szansa na zdobycie finansowania na realizację ważnej inwestycji – pozwoli na zapewnienie nowoczesnych lokali mieszkańcom potrzebującym wsparcia samorządu.

Zdaniem adwokata Tomasza Korczyńskiego, kierującego praktyką PPP i infrastruktury w kancelarii Dentons, segment mieszkań komunalnych już od dłuższego czasu dojrzewał do formuły PPP. Były też podejmowane próby jej wdrożenia, ale dopiero teraz coraz więcej gmin i potencjalnych partnerów prywatnych zaczyna się tym interesować.

"Ustawa o PPP obowiązuje już od 12 lat, ale dopiero od kilku lat formuła partnerstwa publiczno-prywatnego stała się nie tylko popularnym, ale też realnym narzędziem realizacji inwestycji. Dotychczas zawarto 157 umów o PPP i wszczęto ponad 600 postępowań. Podobnie jak teraz Małkinia przeciera szlaki w segmencie mieszkań komunalnych, tak wcześniej inne samorządy realizowały w tej formule pionierskie inwestycje w różnych sektorach, np. drogowym, wodno-kanalizacyjnym, efektywności energetycznej, oświatowym aż po portowy" – mówi "Pb" Tomasz Korczyński.

Gazeta podkreśla też, że Unibep jest zainteresowany działaniem w formule PPP w różnych segmentach. "Firma ma już wcześniejsze doświadczenia tego typu np. w budownictwie kubaturowym. W segmencie mieszkaniowym umowa z gminą Małkinia Górna to przede wszystkim promocja na polskim rynku technologii modułowej drewnianej, w której specjalizuje się należąca do grupy spółka Unihouse. To właśnie ona wyprodukuje w fabryce w Bielsku Podlaskim 44 mieszkania w ramach umowy z gminą" - wyjaśnia.

"W technologii modułowej drewnianej wybudowaliśmy już kilka tysięcy mieszkań, głównie w Norwegii i Szwecji. Czas na rynek polski" — mówi cytowany przez "Pb" Marcin Gołębiewski, prezes Unihouse'u.

Gazeta ocenia też, że po pandemicznym 2020 r. budownictwo komunalne odżyło. "Według najnowszych danych GUS przez pierwsze pięć miesięcy 2021 r. oddano już do użytkowania 771 mieszkań komunalnych, prawie dwukrotnie więcej niż od stycznia do maja ubiegłego roku. W całym 2020 r. oddano zaledwie 1035 mieszkań komunalnych, a przed pandemią, w 2019 r., 1841" - podaje "Pb".(PAP)autor: Krzysztof Kowalczyk