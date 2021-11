Według raportu na koniec III kw. br. całkowite zasoby powierzchni biurowej w Warszawie wyniosły ponad 6,1 mln m kw., a w pierwszych trzech kwartałach do użytku oddano ponad 290,2 tys. m kw. powierzchni.

Na koniec września 2021 r. w Warszawie w budowie znajdowało się prawie 340 tys. m kw. powierzchni biurowej planowanej do oddania w latach 2021-2024, co jest wartością o ponad połowę niższą niż średnia wielkość powierzchni w realizacji w ostatnich pięciu latach. Według szacunków Cushman & Wakefield w całym 2021 r. ukończonych zostanie prawie 337 tys. m kw., natomiast w 2022 r. – ok. 215 tys. m kw.

"Biorąc pod uwagę obecną sytuację pandemiczną i mniejszą aktywność najemców, spodziewamy się ograniczenia liczby nowych projektów wprowadzonych na rynek z terminem ukończenia w latach 2023-2024, co może doprowadzić do wystąpienia efektu luki podażowej w tym okresie. Niemniej jednak deweloperzy uważnie obserwują rynek i analizują sytuację pod kątem rozpoczęcia swoich projektów w ciągu kolejnych 6-9 miesięcy" – powiedziała Katarzyna Lipka, Head of Consulting & Research w Cushman & Wakefield.

Jak podano, od II kw. 2020 r. wskaźnik powierzchni niewynajętej był na ścieżce wzrostu, na co w dużym stopniu wpłynęła niepewna sytuacja gospodarcza wywołana przez wybuch pandemii. W wyniku ograniczonej aktywności najemców w ostatnich kwartałach i kumulacji nowej podaży, stopa powierzchni niewynajętej wyniosła 12,5 proc., co oznacza wzrost o 2,9 pkt proc. rok do roku.

"Relatywnie wysoki współczynnik pustostanów przekłada się na 767 tys. m kw. powierzchni biurowej dostępnej na wynajem od zaraz. Warto jednak odnotować, że poziom wynajęcia projektów oddanych do użytku 2021 roku wynosi ponad 66 proc., co jest zdrowym wskaźnikiem dla nowo zrealizowanych budynków, zwłaszcza biorąc pod uwagę spadek aktywności najemców i kumulację nowej podaży" – zauważył Jan Szulborski, Senior Consultant w Consulting & Research Cushman & Wakefield.

Popyt na powierzchnie biurowe w okresie między I kw. 2020 a II kw. 2021 roku utrzymywał trend spadkowy w porównaniu do analogicznego okresu 12 miesięcy wcześniej. W III kw. 2021 r. całkowita aktywność najemców wyniosła 149,3 tys. m kw. i była wyższa o 35 proc. względem III kw. w 2020 r. Od początku roku aktywność transakcyjna na rynku najmu powierzchni biurowych wyniosła łącznie 398,1 tys. m kw., co stanowi 10-procentowy spadek względem 2020 r. Wstępne prognozy aktywności najemców na ostatni kwartał roku pozwalają zakładać, że całkowita wielkość popytu w 2021 r. będzie na poziomie zbliżonym do 2020 r. - poinformowano.

Po korekcie stawek czynszu w ub.r. stawki bazowe za najlepsze powierzchnie biurowe wyniosły 23,00-25,00 EUR/m kw. za miesiąc w strefie centrum oraz 13,50-16,50 EUR/m kw. za miesiąc w lokalizacjach poza centrum. W kolejnych kwartałach spodziewamy się dalszej stabilizacji czynszów bazowych, na który wpływać będzie stopniowa poprawa sytuacji pandemicznej oraz rosnąca aktywność najemców na rynku - podano w raporcie.(PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec

