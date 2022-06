W poniedziałek rano minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w programie Tłit WP mówił o planach rządu w sprawie likwidacji pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych niezależnie od metrażu. "Ustawa będzie wprowadzona (...) na jesieni, w najbliższych miesiącach, a wprowadzimy ją w życie wraz z 1 stycznia 2023 r." - zadeklarował Buda.

"Dzisiaj to wygląda tak, że stosy segregatorów zawozi się do urzędów i oczekuje się, że każda strona, każde kilkaset tysięcy stron, będzie tam zweryfikowane i być może urząd coś zobaczy albo nie. Natomiast po zmianach będzie tak, że odpowiedzialność za proces budowlany bierze ten, który przygotował projekt - czyli architekt, i ten, który nadzoruje budowę - czyli kierownik budowy" - wskazał Buda. "Tutaj obowiązkowy będzie kierownik budowy. I to oni biorą odpowiedzialność za proces. Urząd, urzędnik będzie weryfikował w stanie jakimś krytycznym, jakiejś niepewności, weryfikacji, nadzoru" - powiedział.

Buda ocenił, że dzięki nowym przepisom uda się zaoszczędzić czas. "To jest oszczędność (czasu - PAP) kilku miesięcy w skali budowy" - zaznaczył. "Proszę pamiętać, że zmieniamy nie tylko pozwolenie na budowę, ale również usuwamy procedurę, która była dla wielu jeszcze bardziej uciążliwa, czyli sytuacja, w której był odbiór, czyli zgłoszenie zakończenia robót i pozwolenie na użytkowanie. Często dom czy budynek stał i był gotowy, ale czekał na pozwolenie na użytkowanie" - dodał.

Szef Ministerstwa Rozwoju i Technologii zwrócił uwagę, że do tej pory "często za złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę i przygotowaniem dokumentacji były firmy czy osoby, które brały za to osobne środki, osobne pieniądze".

W ubiegły czwartek Ministerstwo Rozwoju i Technologii przypomniało, że od początku 2022 r. osoby posiadające działki budowlane mogą z wykorzystaniem uproszczonej procedury wybudować dom o powierzchni do 70 mkw. Jak wskazano w komunikacie, na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego znajdują się darmowe projekty tego typu domów; ich wykorzystanie ma "ułatwić proces budowlany".

"Dziś, konsekwentnie realizując politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, chcemy rozszerzyć możliwość budowania w uproszczonej procedurze domów jednorodzinnych na własny użytek, bez limitu powierzchni użytkowej.(...) Dom bez formalności ma ułatwić Polakom realizację marzeń o własnych czterech kątach. To szczególnie ważne dla młodych ludzi, młodych rodzin dla ich stabilizacji życiowej" – zapowiedział minister Buda, cytowany w czwartkowym komunikacie MRiT.