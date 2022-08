W pierwszym półroczu 2022 r. eksperci Extradom.pl zlecili badanie, dzięki któremu dziś możemy poznać preferencje Polaków, dotyczące wyżej wspomnianych projektów domów. Nie jest zaskakujące, że w obecnej sytuacji zanotowano spadek zainteresowania budową domów o dużym metrażu. Jak wyglądają dokładnie wyniki badań i jakie wnioski możemy wysnuć na ich podstawie?

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy rynek sprzedaży gotowych projektów domów uległ zmianom. Najczęściej wybierane są metraże około 120 m2 powierzchni użytkowej i mniejsze. W pierwszej piątce najbardziej popularnych domów znalazły się także projekty, które można wybudować na tzw. zgłoszenie, czyli poniżej 70 m2 powierzchni zabudowy. Sytuacja ta związana jest niewątpliwie ze zmianą prawa budowlanego, ale głównie z kosztami, które obecnie muszą ponieść wszyscy decydujący się na budowę domu. Warto również nadmienić, że najpopularniejszy wśród respondentów był projekt o powierzchni 119 m2, czyli dom całoroczny, optymalny dla rodziny 2+2. - mówi Wojciech Rynkowski, ekspert z portalu Extradom.pl.

To oznacza, że większość osób wciąż buduje domy całoroczne, na własne potrzeby. Istnieje jednak spora część badanych, która domy na zgłoszenie także dostosowała do codziennych warunków mieszkalnych. W sprzedaży gotowych projektów domów bez wątpienia prowadzi województwo mazowieckie i to tu popularność zyskały metraże do 70 m2 zabudowy. Mazowsze odnotowało sprzedaż niemal dwukrotnie wyższą niż plasujące się na drugim miejscu województwo dolnośląskie. Na podium znalazło się także województwo podkarpackie, a tuż za nim - pomorskie. Najniższą sprzedaż odnotowały województwa: podlaskie i opolskie.

Dlaczego tak dziś wygląda sprzedaż na mapie Polski?

Najwyższa sprzedaż w województwie mazowieckim nie jest zaskoczeniem. To wciąż miejsce, do którego najchętniej przenoszą się młodzi ludzie z obszaru całego kraju. To tu prawdopodobnie osiedlają się i budują domy. Ta sama sytuacja dotyczy województwa dolnośląskiego, choć na nieco mniejszą skalę. Obecność dużych miast, takich jak na przykład Warszawa czy Wrocław przyciąga osoby poszukujące dobrego zatrudnienia. Zachęca także otaczające je rozległa i coraz lepiej skomunikowana aglomeracja. Województwa podkarpackie i pomorskie mogą być w dużej mierze rynkiem inwestycyjnym dla komercyjnych domków na wynajem. To świetne lokalizacje turystyczne, a w ostatnich latach Polacy chętnie lokują oszczędności właśnie w takim typie nieruchomości. – mówi ekspert Extradom.pl

W ciągu ostatniego półrocza Polacy wciąż budowali domy, ale nieco inaczej niż w poprzednich latach. Jak widać, zmniejszyły się metraże kupowanych projektów. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy to wpływ rosnących cen, czy może zmiany prawa budowlanego i uproszczenia procedur dla małych metraży. Na pewno popularne jest wciąż budowanie domów na obrzeżach dużych miast i inwestycje w nieruchomości komercyjne.

Rynek nieruchomości nie może pozwolić sobie na przestój, dlatego wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji związanej z inflacją i obawami Polaków, portale takie jak Extradom.pl wprowadzają oferty szyte na miarę potrzeb konsumentów. Jednym z nich jest „Projekt z budową”, gdzie inwestor wybierając projekt domu na stronie od razu otrzymuje pakiet z wykonawcą oraz precyzyjnie oszacowane koszty, które nie zmienią się aż do zakończenia budowy. To nie tylko szybki, ale i gwarantujący spokój i niezmienną cenę - sposób na zrealizowanie marzenia o domu.