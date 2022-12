Reklama

"Sama nazwa mówi, że to kredyt, który będzie opierał się o oprocentowanie, które będzie miało 2 proc., wszystko ponad to będzie opierało się na dopłatach państwa" - powiedział Buda podczas konferencji prasowej.

"Kredyt ma być oparty o stałą stopę kredytową, rata będzie miała charakter malejący. Zakładamy, że okres kredytowania będzie to cały czas ta sama wysokość rat, po ustaniu dopłaty" - dodał.

Jak długo państwo będzie dopłacać?

Budżet państwa przez 10 lat będzie dopłacał różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących (aktualne na dzień ustalenia wysokości oprocentowania stałą stopą kredytową w dniu udzielenia kredytu i po 5 latach), a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%.

Program pierwsze mieszkanie - dla kogo?

Program ma być adresowany do osób do 45. roku życia, które nie dysponują własnym mieszkaniem. "Musi to być pierwsze mieszkanie. Jeśli ktoś posiada lub posiadał mieszkanie, to z tego programu nie będzie mógł skorzystać" - zaznaczył.

Maksymalna wartość kredytu

Wysokość kredytu ma sięgać maksymalnie 500 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa, 600 tys. zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Do programu będą kwalifikowały się mieszkania zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Nabywca pierwszego mieszkania będzie miał dowolność, jeśli chodzi o jego standard i położenie, bo przy kupnie nie będzie obowiązywał limit ceny 1 m2.

Program nie zakłada limitów powierzchni mieszkania.

"Pokazujemy kompleksowy program, który po pierwsze daje możliwość nabycia mieszkania w najbliższym roku - bo wtedy ten program zadziała. Ale też daje perspektywę za kilka lat - dla tych osób, które nie są gotowe, które nie planują jeszcze tego przedsięwzięcia" - mówił szef MRiT, odnosząc się do programu Pierwsze Mieszkanie.

Konto Mieszkaniowe - zasady

Drugie rozwiązanie to specjalne konto oszczędnościowe, prowadzone przez banki komercyjne. Będzie je mogła otworzyć osoba, która nie ma i nie miała mieszkania (w tym domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego). Z programu może skorzystać także osoba, która w jednym posiadanym niewielkim lokalu mieszka z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci (lokalu o pow. do 50 m2 przy dwójce dzieci, 75 m2 przy 3 dzieci i 90 m2 przy 4, bez limitu m2 przy 5 i większej liczbie dzieci).

Okres oszczędzania na koncie wynosi od 3 do 10 lat. Systematyczne wpłaty (co najmniej 11 wpłat rocznie o określonej wysokości) to gwarancja dodatkowej Premii Mieszkaniowej z budżetu państwa. Zgromadzone środki wraz z premią można będzie wydać na zakup pierwszego mieszkania, domu lub wkład finansowy w inwestycję, np. w ramach spółdzielni mieszkaniowej. W przypadku zakończenia oszczędzania, na wydanie środków będzie 5 lat.

Program Pierwsze Mieszkania: wysokość rat. Oto wyliczenia rządu