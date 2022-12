Reklama

W 7 największych miastach deweloperzy znaleźli chętnych na łącznie niespełna 2,7 tys. mieszkań, co jest wynikiem gorszym od październikowego o 17 proc. Wzrost sprzedaży zanotowano we Wrocławiu i Katowicach, a spadek odnotowano w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Poznaniu - wynika z opublikowanej w piątek analizy portalu RynekPierwotny.pl.

Koniunktura jest znacznie gorsza niż przed rokiem

„We wszystkich miastach koniunktura jest znacznie gorsza niż przed rokiem, który był rekordowym pod względem łącznej liczby sprzedanych tam mieszkań. W okresie 11 miesięcy tego roku deweloperzy sprzedali tylko niespełna 31 tys. mieszkań, czyli o 34 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najbardziej popyt skurczył się we Wrocławiu (o 44 proc.), Gdańsku (o 38 proc.) i w Warszawie (o 34 proc.)” – czytamy w analizie.

W Warszawie cena metra kwadratowego się nie zmieniła, w Krakowie i Katowicach poszła o 1 proc. do góry. Podwyżkę, odpowiednio o 2 proc. i 4 proc., odnotowano w Poznaniu i Gdańsku. Z kolei we Wrocławiu cena spadła o 1 proc.

„Natomiast zastanawiać musi aż 7-proc. spadek średniej ceny metra kwadratowego w Łodzi. Może to wynikać z faktu, że w tym mieście sprzedało się całkiem sporo stosunkowo drogich – jak na ten rynek – mieszkań (głównie kawalerek, w cenie grubo powyżej 9 tys. zł za m kw.). Te, które zostały w ofercie obniżyły średnią” – stwierdzono w analizie.

Kurczy się oferta mieszkań w cenach przystępnych dla osób przeciętnych dochodach

W największych miastach kurczy się oferta mieszkań w cenach przystępnych dla osób i rodzin o przeciętnych dochodach, czyli do 7-8 tys. zł za m kw. Np. w Poznaniu udział lokali w cenie nie przekraczającej 8 tys. zł za m kw. skurczył się w ciągu ostatnich 12 miesięcy z 40 proc. do zalewie 3 proc. Z 11 proc. do 46 proc. wzrósł natomiast odsetek mieszkań z ceną ofertową powyżej 10 tys. zł za m kw. Pojawiły się tu także mieszkania z ceną powyżej 15 tys. zł za m kw. Duże zmiany w strukturze cenowej oferty firm deweloperskich odnotowano także w Katowicach. W tych miastach średnia cena metra kwadratowego wzrosła najmocniej, np. w stolicy Górnego Śląska była ona w listopadzie aż o 26 proc. wyższa niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Z analizy portalu wynika, że w okresie 11 miesięcy deweloperzy wprowadzili do sprzedaży w 7 miastach łącznie nieco ponad 34 tys. mieszkań, czyli o 11 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

„Wygaszenie aktywności firm deweloperskich widoczne jest szczególnie w Poznaniu i Krakowie. Deweloperzy starają się jednak uzupełniać swoją ofertę, wprowadzając do sprzedaży większą niż miesiąc wcześniej liczbę mieszkań. Z taką sytuacją mieliśmy w listopadzie do czynienia w większości największych miast, a szczególnie w Poznaniu i Krakowie. Jedynie w Katowicach i Gdańsku deweloperzy zaciągnęli hamulec ręczny” – stwierdzono w analizie.

Łącznie w 7 największych miastach wprowadzono w listopadzie do sprzedaży przeszło 2,8 tys. mieszkań, czyli o 15 proc. więcej niż w październiku. Wcześniej jednak przez 4 miesiące podaż mieszkań mocno spadała.

autor: Marek Siudaj