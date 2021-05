"Pomimo znacznego pogorszenia otoczenia makroekonomicznego Grupa PHN utrzymała pozytywne wyniki finansowe. W 2020 roku przychody z najmu wzrosły do 188,9 mln zł z 171,9 mln zł w 2019 roku, a sam wynik z najmu wyniósł 105,4 mln zł wobec 98,1 mln zł wcześniej. Odnotowaliśmy pozytywny wynik netto, a jego spadek o 35% w porównaniu z rokiem 2019 do 44,6 mln zł był w głównej mierze efektem zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych. Osiągnięte wyniki finansowe pomimo turbulencji spowodowanych pandemią pozwalają nam patrzeć z ostrożnym optymizmem w przyszłość" - napisał prezes Marcin Mazurek w liście załączonym do raportu rocznego

Zysk operacyjny wyniósł 94,9 mln zł wobec 117,4 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na dzień 31 grudnia 2020 roku odnotowano wzrost wskaźnika efektywności grupy, skorygowanej EBITDA, do poziomu 137,3 mln zł" - dodano. Oznacza to wzrost o 111% r/r.

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 188,9 mln zł w 2020 r. wobec 171,9 mln zł rok wcześniej.

Wynik z najmu wyniósł 105,4 mln zł w 2020 r. wobec 98,1 mln zł w 2019 r. Wynik na działalności deweloperskiej: 97,2 mln zł vs 4,3 mln zł. Wynik na działalności budowlanej: 10,9 mln zł vs 0,4 mln zł.

"Grupa PHN osiągnęła solidny wynik finansowy, zwiększając jednocześnie przychody z najmu i wyraźnie poprawiając wynik z działalności deweloperskiej. Utrzymujemy w ryzach koszty, niski poziom zadłużenia oraz zbilansowany poziom zamówień. Portfel naszej grupy obejmuje obecnie 155 aktywów nieruchomościowych o łącznej wartości ponad 3 mld zł. Plasuje nas to w czołówce największych firm deweloperskich w Polsce" - dodał Mazurek.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku aktywa grupy wynosiły 4 152,6 mln zł (+9,7% r/r). Główną pozycją są nieruchomości inwestycyjne (77,6% aktywów).

Wskaźnik pustostanów dla nieruchomości pozostających w portfelu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 12% wobec 7,5% w 2019 roku.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku poziom LTV osiągnął poziom 40,2% wobec 25,6% w 2019 roku.

"Naszym celem pozostaje dywersyfikacja działalności poprzez kolejne inwestycje w sektorze budownictwa mieszkaniowego i magazynowego oraz usług hotelarskich. W sektorze mieszkaniowym rozpoczęliśmy realizację pierwszego etapu budowy Osiedla Olimpijczyk w łódzkiej dzielnicy Polesie, jak również Młoda Białołęka na warszawskiej Białołęce oraz INSTA 21 w dzielnicy Włochy. W tym roku rozpoczniemy także prace przy budowie osiedla w Bydgoszczy przy ulicy Nakielskiej. W 2020 roku zakończyliśmy sprzedaż mieszkań w drugim etapie budowy osiedla VIS À VIS WOLA w Warszawie, a także mieszkań w kompleksie apartamentów Yacht Park w Gdyni. Dostrzegamy duży potencjał rozwoju segmentu mieszkaniowego w działalności naszej Grupy. W roku 2020 wynik z działalności deweloperskiej wyniósł 97,2 mln zł wobec 4,3 mln zł rok wcześniej" - napisał także prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 8,1 mln zł wobec 49,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

(ISBnews)