Na przecięciu ulic Wołoskiej, Konstruktorskiej, Domaniewskiej, Marynarskiej i Cybernetyki znajduje się ponad setka budynków o łącznej powierzchni przekraczającej milion metrów kwadratowych. To aż jedna piąta wszystkich biur w Warszawie.

Tu znajdują się siedziby największych zagranicznych korporacji. Tę stołeczną lokalizację wybrali najbardziej popularni operatorzy telefonii, giganci z sektora moto i FMCG, firmy handlowe, banki, domy mediowe i agencje komunikacyjne. Szacunkowo, w czasach przedpandemicznych, na Służewiec dojeżdżało ponad 80 tys. osób. I chociaż Mokotów biznesowy dorobił się w przeszłości niechlubnej łatki miejsca pracy dla wyczerpanych białych kołnierzyków jako warszawski „Mordor”, czas rozwiać ten mit. Służewiec traci charakter monokultury biurowej. Na wynajem w tej okolicy decydują się małe, nowoczesne startupy, powstają też biura umożliwiające elastyczny coworking, a w bliskim sąsiedztwie powstają przyjazne osiedla mieszkalne. Dzięki temu Mokotów biznesowy staje się nie tylko przystępną cenowo lokalizacją biurową, ale też miejscem do życia z coraz lepszą infrastrukturą i otoczeniem.

Według ekspertów, w 2021 r. najemcy coraz chętniej wybierają powierzchnie biurowe na biznesowym Mokotowie. Powód? Po pierwsze, koszt wynajmu jest tu niższy niż np. na Woli. Po drugie, lepsza przepustowość ulic i usprawniony transport publiczny zmieniają mokotowskie środowisko pracy. Ułatwienia w funkcjonowaniu transportu to efekt m.in. przebudowy ul. Marynarskiej. Praca na Służewcu nie musi już wiązać się ze staniem w korkach. Przykładowo, kompleks biurowców Mokotów Nova jest położony przy ul. Wołoskiej 22/22A, w pobliżu skrzyżowania z ul. Domaniewską – jednak trzy drogi dojazdowe, w tym od ul. Magazynowej, pozwalają ominąć najbardziej oblegane w godzinach szczytu wjazdy na Służewiec. Sąsiedztwo przystanków tramwajowych, autobusowych oraz stacji PKP zachęca do korzystania z transportu publicznego – tym bardziej, że okolica jest dobrze skomunikowane ze stacją metra. Dzięki udogodnieniom dla rowerzystów (kompleks Mokotów Nova jest wyposażony w stację serwisową, 160 miejsc dla rowerów, szatnie oraz prysznice) dotarcie do serca Mokotowa biznesowego nie jest problemem.

Jak pisze Stowarzyszenie Lepszy Służewiec, na wiosnę przybędzie kolejny powód do tego, by skorzystać z mobilności miejskiej – powstaje miejsce, w którym pracownicy i mieszkańcy będą mogli skorzystać z hulajnogi, roweru czy skutera. Jednocześnie do Budżetu Obywatelskiego zgłoszono projekt bezpłatnego parkingu w okolicach ulicy Woronicza. By ułatwić parkowanie, Stowarzyszenie Lepszy Służewiec przygotowało również mapkę #parkujpoludzku. Tymczasem w samym kompleksie Mokotów Nova na parking składa się 1070 miejsc postojowych na trzech podziemnych poziomach oraz 40 naziemnych miejsc postojowych dla gości.

Przez chwilę stołeczna dzielnica biznesowa świeciła pustkami – praca zdalna stała się nową normalnością. W biurowcach pracownicy pojawiają się rotacyjnie. Według ekspertów CBRE 6 na 10 pracowników aktualnie wykonuje swoje obowiązki całkowicie zdalnie. Ten system nie jest jednak bez wad. Pracownicy „skazani” na telepracę skarżą się na ograniczony bezpośredni kontakt ze współpracownikami, problemy z oddzieleniem życia zawodowego i prywatnego oraz rzadkie wyjścia z domu. Optymalnym rozwiązaniem jest praca hybrydowa. W badaniu Grafton Recruitment oraz CBRE chęć pracy mieszanej – czasem z domu, czasem w biurze – zadeklarowało 64% pracowników. Firmy nie zrezygnują więc z wynajmu biur: analitycy Cushman&Wakefield szacują, że hybrydowy system pracy przed pandemią stosowała blisko jedna piąta firm, a po pandemii będzie to model wykorzystywany przez ponad połowę pracodawców. Potwierdzają to też badania, których wyniki opublikowała w styczniu firma EY Polska. Żadna z firm, która wzięła w nim udział, nie zadeklarowała, że ma w planach przejść na pracę zdalną po ustaniu pandemii. Z analiz firmy Walter Herz wynika, że w 2020 roku na główne rynki w Polsce weszło 680 tys. mkw. biur. W Warszawie w budowie jest ok. 562 tys. m kw. w budynkach, które będą oddawane do końca 2023 r. – blisko jedna trzecia tej powierzchni jest już wynajęta.

Pomimo pandemii, w 2020 r. czynsze za nowoczesną powierzchnię biurową pozostały na niezmienionym poziomie. Zgodnie z danymi Savills, w najlepszych lokalizacjach na Śródmieściu utrzymują się one w przedziale 22,5 – 25,5 euro za m kw. miesięcznie, na Woli – 16-23 euro za m kw., a na Służewcu wynoszą od 13 do 15 euro za m kw. miesięcznie.

Na Służewcu życie nie toczy się już tylko w godzinach pracy. Deweloperzy zmieniają charakter niegdysiejszego „Mordoru” dzięki nowym inwestycjom mieszkaniowym. Służewiec z monokultury typowo biznesowej przeistacza się w wielofunkcyjny, atrakcyjny dystrykt. Zróżnicowana zabudowa to osiedla oraz profesjonalna baza hotelowa. W ciągu ostatnich trzech lat w rejonie Mokotowa pojawiło się ponad tysiąc nowych pokoi hotelowych. Warszawa jest najszybciej rozwijającym się ośrodkiem biznesowym w Europie Środkowo-Wschodniej – wzrost rynku hotelowego bezpośrednio wiąże się z rozwojem segmentu biurowego, a ten notuje w ostatnich latach rekordowe wyniki. W pierwszej połowie 2020 r. zasoby powierzchni biurowej w Polsce wyniosły ponad 11 mln m kw., a liczba pokoi w hotelach wzrosła do 49 tys. Jak podaje firma doradcza Cresa Polska w raporcie „Rynek hotelowy na tle rozwoju rynku biurowego w Polsce”, najwięcej stołecznych obiektów hotelowych zlokalizowanych jest poza Centralnym Obszarem Biznesu, np. na Służewcu.

Z kolei według badania rynku mieszkaniowego JLL deweloperzy zaplanowali na tym obszarze budowę blisko 4 tys. nowych lokali mieszkalnych od 2019 do 2021 r. Przykładowo, przy ul. Suwak na Mokotowie stanął budynek z 227 mieszkaniami na wynajem. Powstały z myślą o pracownikach korporacji. Kolejny budynek z 370 mieszkaniami na wynajem powstaje w okolicy, przy ul. Taśmowej. Ma być dostępny już na wiosnę. Tkanka miejsca na Mokotowie biznesowym rozwija się nie tylko o dostępne mieszkania w bloku, ale i droższe apartamenty. Jeden z deweloperów zapowiada wyburzenie starych biurowców naprzeciwko Galerii Mokotów – na ich miejscu ma powstać nawet półtora tysiąca mieszkań, parking zaś zmienić w park linearny z czterema skwerami. Wraz z osiedlami pojawiają się i restauracje, i różnorakie usługi, nie wspominając o pobliskiej Galerii Mokotów. W sąsiedztwie kompleksu Mokotów Nova funkcjonuje stacja ładowania pojazdów, myjnia samochodowa, klinika medyczna i stomatologiczna oraz apteka. Bliskość tych usług przekłada się na komfort pracy.

Najemcy zainteresowani są biurami na Mokotowie biznesowym z wielu powodów. Okolica wpisuje się proekologiczne trendy – na Służewcu powstała właśnie jedna z pierwszych w Polsce farm wertykalnych. Budynek Mokotów Nova zaprojektowany został w pełnym poszanowaniu środowiska naturalnego i uhonorowany jest obecnie najpopularniejszym na świecie certyfikatem BREEAM. Firmy muszą również zaadoptować się do zaostrzonych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Kompleks Mokotów Nova przygotowany jest do pracy w czasie utrzymywania dystansu społecznego – dzięki rozłożystemu rozkładowi budynku o powierzchni najmu 43 tys. m kw. klasy A, wysokim na 2,70 m pomieszczeniom i dużym, uchylnym oknom łatwiej zadbać o cyrkulację powietrza i wolną przestrzeń. Dzięki elastycznej aranżacji, siedziba firmy może zająć nawet 4 700 m kw komfortowej przestrzeni biurowej na jednym piętrze. To aż 429 stanowisk pracy. Cały kompleks został w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy całej praktyczności, biurowiec nie traci na elegancji. Najemcy mają możliwość korzystania z tarasów, a przeszklona przestrzeń biurowa gwarantuje wysoki komfort pracy.