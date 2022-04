Z raportu Eurostatu wynika, że w okresie od 2010 do końca czwartego kwartału 2021 roku ceny mieszkań wzrosły średnio w UE o 42 proc., podczas gdy najmu o 16 proc.

Rosnące szybko ceny czynszów, gazu i elektryczności sprawiają, że Europejczykom coraz trudniej jest oszczędzać na zakup własnego M. Problem pogłębiła pandemia Covid-19, która uderzyła najmocniej w dochody najgorzej finansowo sytuowanych klas społecznych. Dotyczy to przede wszystkim krajów należących do byłego Związku Radzieckiego.

W niektórych państwach to stawki czynszów rosły szybciej niż ceny mieszkań. To Estonia, Litwa i Irlandia. Tylko w Grecji i na Cyprze obserwowaliśmy w analizowanym okresie spadek cen nieruchomości i czynszów. We Włoszech mocno spadły natomiast ceny nieruchomości.