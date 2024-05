Dynamiczny wzrost kosztów budowy. Najdrożej na Podkarpaciu

Raporty Sekocenbud pokazują, że w I kwartale 2024 roku największy wzrost kosztów budowy domu odnotowano na wschodzie Polski, zwłaszcza na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Koszt budowy standardowego domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 151,60 m² na Podkarpaciu wzrósł na początku roku o 3,38% w porównaniu do IV kwartału 2023 roku. Za wybudowanie nieruchomości bez wewnętrznych instalacji należało zapłacić tutaj 682 755 zł bez VAT.

Ile kosztuje budowa domu? Koszt poszczególnych etapów budowy

Budowa domu to proces składający się z kilku etapów, z których każdy charakteryzuje się różnymi kosztami. W IV kwartale 2023 r. koszt dla stanu zerowego wynosił 58 290 zł, a w I kwartale 2024 r. wzrósł do 59 915 zł. Wliczają się w to średnie koszta za izolacje fundamentów i ścian podziemia, fundamenty czy roboty ziemne. Koszt stanu surowego, czyli m.in. konstrukcja i pokrycie dachu, ściany nadziemia, stropy i podesty wzrósł z 270 661 zł do 284 705 zł.

Tymczasem koszty wykończenia wewnętrznego (np. okna, drzwi, posadzki i roboty malarskie) zwiększyły się z 233 500 zł do 237 836 zł, a zewnętrznego (czyli różnego typu roboty zewnętrzne i elewacje) z 98 229 zł do 100 573 zł. Warto jednak pamiętać, że podane kwoty nie obejmują kosztów związanych z zakupem samej działki.

Prognozy na koniec 2024 roku

Wojciech Rynkowski, ekspert Extradom.pl, przewiduje, że koszty budowy domu jednorodzinnego będą nadal rosnąć, a cena netto metra kwadratowego może osiągnąć od 5500 do 6000 zł. Szczególnie wysokie stawki prognozowane są dla Warszawy, gdzie ceny te mogą przekroczyć 6000 zł/m², co wynika z tradycyjnie wysokich cen nieruchomości w stolicy.

Podsumowując, koszty budowy domów w Polsce nadal rosną, a prognozy na najbliższe miesiące wskazują na dalsze wzrosty. Ostateczne sumy mogą jednak różnić się w zależności od lokalizacji i specyfikacji poszczególnych projektów.