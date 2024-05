Rynek mieszkaniowy stygnie? Wzrost ceny m2 wyhamował w kwietniu, ale na spadki na razie nie ma co liczyć

Sprzedaż nowych mieszkań na 7 największych rynkach w Polsce wyniosła 3,7 tys. sztuk w kwietniu, co oznacza spadek o 4% m/m i o 15% r/r. W tym czasie deweloperzy wprowadzili do sprzedaży o 9% mniej mieszkań niż w marcu i pod koniec miesiąca stan oferty wyniósł 45,4 tys. lokali (o 6% więcej w porównaniu do poprzedzającego miesiąca i o 13% więcej r/r).