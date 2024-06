Spadek podaży za pierwsze pięć miesięcy sięga 6,4 proc., co jest wynikiem niemal dwa razy większym niż po kwietniu – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. – Kolejne miesiące przyniosą dalszy spadek liczby oddawanych do użytkowania lokali. Spodziewamy się, że w całym roku oddamy ok. 125 tys. mieszkań – wylicza Konrad Płochocki z Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Dla porównania w 2023 r. na rynek trafiło od deweloperów 136,5 tys. mieszkań. Płochocki dodaje, że ożywienie widoczne w pierwszych miesiącach 2024 r. było konsekwencją tego, że nie wszystkie inwestycje udało się wprowadzić na rynek w 2023 r.

Reklama

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ