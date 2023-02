Wzrost aktywności najemców na rynku biurowym w Warszawie, który wyniósł 34 proc. r/r w 2022 r., był drugim najwyższym wzrostem w Europie, wynika z najnowszego raportu firmy doradczej Cushman & Wakefield. Całkowity wolumen podpisanych umów najmu w stolicy Polski w ubiegłym roku sięgnął 860,1 tys. metrów kwadratowych.

Reklama

"2022 rok stanął pod znakiem bardzo dobrej kondycji rynków powierzchni biurowej w Europie, które wróciły do poziomów obserwowanych przed wybuchem pandemii. W całym 2022 roku w Europie podpisano umowy najmu na łączną powierzchnię 12,6 mln m2 biur, co stanowi 15-proc. wzrost w stosunku do 10,9 mln m2 wynajętych w 2021 roku. Wynik ten plasuje się znacznie powyżej piętnastoletniej średniej wynoszącej 10,3 mln m2" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Poziom absorpcji netto wykazywał pozytywną tendencję

Wzrost aktywności najemców był widoczny na większości analizowanych rynków, bo aż na 23 z 30, z czego największy skok odnotował Mediolan (+37 proc.), Warszawa (+34 proc.), Madryt (+32 proc.), Paryż (+26 proc.) i Londyn (+22 proc.).

"Na wszystkich analizowanych rynkach poziom absorpcji netto wykazywał pozytywną tendencję. Dotyczyło to każdego kwartału 2022 roku, co biorąc pod uwagę jej ujemny poziom od połowy 2020 roku, stanowi diametralną zmianę. Kwartalna absorpcja w ubiegłym roku wyniosła średnio ponad 643 tys. m2, co jest wynikiem znacznie powyżej dziesięcioletniej średniej wynoszącej 530 tys. m2" - skomentował szef Data Analytics C&W Nigel Almond, cytowany w materiale.

Zainteresowanie najlepszymi powierzchniami biurowymi przełożyło się na wzrost czynszów w europejskich miastach, które w IV kw. 2022 były wyższe o 6,2 proc. r/r w porównaniu do 1,7 proc. wzrostu w IV kw. 2021. Był to największy wzrost obserwowany od połowy 2008 roku, podano także.

Ilość powierzchni dostępnej do wynajęcia w Europie wykazała skromny wzrost

Całkowita ilość powierzchni dostępnej do wynajęcia w Europie wykazała skromny wzrost o 0,7 proc. r/r do poziomu 22,6 mln m2, co odpowiada za 8,1 proc. całkowitych zasobów. Wskaźnik ten utrzymywał się na tym samym poziomie przez poprzednie cztery kwartały.

Luksemburg ma najniższy współczynnik dostępnej powierzchni względem zasobów biurowych, który kształtuje się na poziomie 4,2 proc.. Kolejne trzy miejsca zajmują rynki niemieckie - Hamburg (4,4 proc.), Berlin (4,7 proc.) i Monachium (5,2 proc.), a czołówkę z wynikiem 5,5 proc. dopełnia Paryż.

Spadający poziom pustostanów w wielu europejskich aglomeracjach jest rezultatem silniejszego popytu i ograniczonej aktywności deweloperskiej. W 2022 roku na europejski rynek biurowy trafiło 4,3 mln m2 nowej podaży (spadek z 4,8 mln m2 w 2021 roku). W budowie na koniec roku pozostawało natomiast 15,2 mln m2, czyli o 400 tys. m2 mniej w porównaniu do końcówki 2021. Stanowi to równowartość 5,4 proc. zasobów.