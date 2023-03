Jeżeli chodzi o centralną Europę, ten wpływ i korekta wartości nieruchomości była tu na razie najmniejsza. Szczególnie w Polsce i w Czechach widzimy dalej stały wzrost czynszów, który offsetuje korektę na stopach kapitalizacji – mówi ekspert.

Reklama

- Rynek na koniec zeszłego roku i na początku tego ma bardzo mocne fundamenty, jeżeli chodzi o poziom wynajęcia. W całej Europie te wskaźniki na portfelu Prologis są na poziomie 98 proc. Wynajęcia. To są historycznie najwyższe wskaźniki – dodaje.

Jak podkreśla nasz rozmówca, to co w ostatnich kilku kwartałach wyróżnia Polskę, to wzrost czynszów. - To jest coś, czego w Polsce przez ostatnią dekadę nie mieliśmy. Dynamika w Polsce w porównaniu do dynamiki w innych krajach Europy jest u nas aktualnie najwyższa – mówi Paweł Sapek.