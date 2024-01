MLP Group ma w przygotowaniu wiele przedsięwzięć na rynku niemieckim, który uważa za szczególnego beneficjenta trendu nearshoringu, poinformował ISBnews prezes MLP Group Radosław T. Krochta. Spółka podtrzymuje także plany zaprezentowania w I kw. br. nowej strategii.

"Na rynku niemieckim wkrótce rozpoczniemy realizację MLP Spreenhagen (to już drugi nasz projekt w okolicach Berlina) i MLP Business Park Schalke w Gelsenkirchen oraz MLP Idstein. W stolicy Austrii powstaje obecnie nasz pierwszy miejski park logistyczno-biznesowy na rynku austriackim - MLP Business Park Vienna. W przygotowaniu mamy wiele kolejnych przedsięwzięć na rynku niemieckim" - powiedział ISBnews Radosław T. Krochta.

Dodał, że grupa jest w zaawansowanej fazie negocjacji zakupu kolejnych działek w Hesji i w regionie Nadrenii Północnej-Westfalii. Z kolei w naszym kraju będzie rozwijać kolejne projekty w m.in. w Warszawie, Zgorzelcu, Poznaniu, Wrocławiu czy Łodzi.

Kondycja branży magazynowej

"Branża magazynowa weszła w nowy rok w dobrej kondycji. Pozwala to jednocześnie pozytywnie patrzeć na cały bieżący rok. Popyt mocno się odbudował w III i IV kwartale 2023 i utrzymuje się na dobrym poziomie, przy niskim wskaźniku pustostanów. Korzystną sytuację sektora wzmacnia trend nearshoringu, którego beneficjentem jest w szczególności rynek niemiecki. Koncerny z tego kraju, mające dotychczas dużą ekspozycję działalności operacyjnej na Dalekim Wschodzie, przenoszą obecnie produkcję z powrotem do Niemiec. W celu zmniejszenia kosztów pracowniczych część biznesu będą lokować także w innych krajach, w tym m.in. w Polsce. Dlatego również u nas powinno być widoczne odbicie popytu. Oczekujemy również szybszego niż ostatnio finalizowania umów najmu" - wskazał prezes.

MLP Group szykuje się do zaprezentowania nowej strategii, poinformował też Krochta.

Grupa nastawia się na Niemcy i Polskę

"Naszym celem jest dalszy dynamiczny rozwój portfela nieruchomości. Wkrótce zaprezentujemy szczegółową strategię na kolejne lata. Konsekwentnie inwestujemy w zakup nowych gruntów, rozbudowujemy parki oraz startujemy z nowymi projektami" - powiedział ISBnews prezes.

Dodał, że geograficznie priorytetowy pozostanie dla grupy rozwój na rynku niemieckim oraz polskim.

"Do 2026 r. chcemy zrównać wartość nieruchomości posiadanych w tych dwóch krajach. Uzupełnieniem będzie działalność prowadzona w Rumunii, Austrii oraz w nowych lokalizacjach, do których wejdziemy z naszą ofertą w ramach prowadzonej ekspansji, m.in. do Holandii" - wymienił prezes.

Tylko główne miasta?

W listopadowej rozmowie z ISBnews prezes mówił, że prezentacja założeń nowej strategii do 2027 r. planowana jest na przełomie roku i informował, że będzie ona zawierała cele wynikowe, ale bez zmian w kierunkach rozwoju. Pozostanie struktura portfela z udziałem Niemiec ok. 45 proc., Polski 45 proc. i 10 proc. innych rynków, jak np. Holandia; nadal w portfelu będą wyłącznie projekty w głównych miastach.

MLP Group jest deweloperem, właścicielem i zarządcą parków logistycznych i przemysłowych oraz parków biznesowych przeznaczonych dla lekkiej produkcji przemysłowej, działającym na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 279 mln zł w 2022 r.

