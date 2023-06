Dziś już trudno wyobrazić sobie nowoczesne i konkurencyjne operacje logistyczne bez zautomatyzowanych procesów. Według raportu „Automatyzacja magazynów katalizatorem wydajności biznesu” przygotowanego przez ekspertów FM Logistic, aż 80 proc. przedsiębiorstw już zautomatyzowało częściowo magazyny z zamówieniami e-commerce, a także aż 84 proc. tych obsługujących tradycyjne kanały sprzedaży.

Badania FM Logistic wskazują, że przedsiębiorstwa decydują się na automatyzację przede wszystkim ze względu na lepszą obsługę klienta i wydajność operacyjną. Dla firm obsługujących e-commerce niezwykle ważna jest także eliminacja błędów, a w przypadku magazynów obsługujących tradycyjne kanały sprzedaży – poprawa warunków pracy.

– Automatyzacja wpływa na niezawodność, jakość i szybkość usług – mówi Patrick Bellart, robotization and automation director FM Logistic. – Ponadto zautomatyzowane magazyny zazwyczaj charakteryzują się wyższym poziomem bezpieczeństwa niż te tradycyjne, obsługiwane manualnie. Roboty pozwalają bowiem ograniczyć liczbę wypadków oraz zminimalizować powtarzalne i powodujące zmęczenie czynności wykonywane ręcznie.

Innowacyjne rozwiązania kluczem do sukcesu

Przykładami efektywnego wdrożenia automatyzacji są najnowsze obiekty FM Logistic. Na platformie w Głogowie, obsługującej tysiące zamówień internetowych każdego dnia, wdrożono innowacje w zakresie składania i zamykania kartonów oraz dopasowy

ania ich do wielkości zamówienia, a także etykietowania, skanowania oraz kierowania do właściwego kuriera. Już po czterech miesiącach ogólny wskaźnik wydajności na godzinę wzrósł o ponad 72 proc., a średnia liczba przetwarzanych zamówień zwiększyła się o 50 proc.

Z kolei w magazynie w Wiskitkach obsługującym zamówienia internetowe dla klientów IKEA zastosowano innowacyjne roboty asystujące od Locus Robotics oraz automatyczną linię Savoye. To największe wdrożenie automatyzacji FM Logistic w Europie Centralnej przyniosło równie wymierne efekty – klienci IKEA zyskali dodatkowe 2,5 godziny na złożenie zamówienia z dostawą kolejnego dnia.

Automatyzacja skrojona na wymiar

Osiągnięcie takich wyników było możliwe tylko dzięki dokładnej analizie procesu i zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb operacyjnych i biznesowych. Jak wskazuje wspomniany raport, najlepsze efekty przynosi automatyzacja kompletacji i pakowania zamówień. Jednocześnie jednak większość organizacji uważa, że pozostaną takie obszary, w których nadal najlepiej sprawdzać się będzie praca manualna i interwencja człowieka. Dotyczy to m.in. customizacji produktów czy obsługi zwrotów. To pokazuje, że kluczem do rozwoju operacji magazynowych w przyszłości jest synergia między zautomatyzowanymi rozwiązaniami i działaniami ludzi.

Najważniejsze jest zatem określenie celów wdrożenia automatyzacji, identyfikacja obszarów, w których rozwiązania te przyniosą najlepsze efekty i w wymierny sposób usprawnią proces, a następnie dobór odpowiednich technologii – w zależności od specyfiki firmy czy segmentu rynku. Jak podkreślają eksperci FM Logistic, kluczem do udanej automatyzacji jest też zaufany i doświadczony partner logistyczny, który taką analizę i ocenę potrzeb i oczekiwań klienta przeprowadzi i zaprojektuje optymalny proces i rozwiązania.

Więcej o stanie automatyzacji i jej głównych trendach można znaleźć w raporcie „Automatyzacja magazynów katalizatorem wydajności biznesu".









