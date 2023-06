MLP Group rozpoczęło budowę kolejnej hali magazynowej w MLP Pruszków II na zasadach spekulacyjnych, czyli bez zawartych umów najmu, podała spółka. Inwestycja dostarczy 33 tys. m2 powierzchni magazynowej, biurowej i socjalnej. Ma być gotowa do użytkowania w lutym 2024 r.

"W sytuacji ograniczonej podaży na polskim rynku nowych powierzchni magazynowych widzimy dużą przestrzeń do naszego dalszego dynamicznego rozwoju. Jesteśmy do tego dobrze przygotowani, mając zapewnione finansowanie rozpoczynanych inwestycji. Budowa prowadzona na zasadach spekulacyjnych zapewnia nam wyższą rentowność projektu. Jesteśmy jednocześnie przekonani, że w dużej części, jeśli nie w całości skomercjalizujemy budowany obiekt jeszcze przed oddaniem go do użytkowania" - podkreśliła członek zarządu, chief development officer Agnieszka Góźdź, cytowana w komunikacie.

MLP Group jest deweloperem, właścicielem i zarządcą parków logistycznych i przemysłowych oraz parków biznesowych przeznaczonych dla lekkiej produkcji przemysłowej, działającym na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 279 mln zł w 2022 r.

