Indywidualni właściciele zdominowali sektor mieszkań na wynajem

Jak wskazano w środowej informacji CBRE, w ciągu ostatniej dekady liczba Europejczyków, którzy mieszkają w wynajmowanych lokalach wzrosła z 26 proc. do 31 proc. W Polsce, jak wynika z raportu CBRE „European Multifamily Housing Report”, prywatnie wynajmuje swoje lokum 4 proc. gospodarstw domowych, a spośród nich niecałe 1 proc. korzysta z najmu instytucjonalnego.

"Sektor mieszkań na wynajem nad Wisłą wciąż jest mały i zdominowany przez indywidualnych właścicieli" - stwierdzono. Zdaniem ekspertów CBRE, sytuację może zmienić rosnące zainteresowanie inwestorów rynkiem najmu mieszkaniowego oraz mniejsza skłonność młodszych pokoleń do długoterminowych zobowiązań, jakim jest np. kredyt mieszkaniowy.

Jak zaznaczono, sektor mieszkań na wynajem w Europie oparł się pandemii i zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych tym rynkiem rośnie. "Sprzyjają temu trendy demograficzne, obejmujące np. coraz większą urbanizację oraz ceny nieruchomości, których poziom ogranicza liczbę potencjalnych nabywców" - napisano. Zwrócono uwagę, że w Polsce przeważająca większość mieszkań na wynajem należy do prywatnych właścicieli, którzy mają jeden lub kilka obiektów, zazwyczaj w różnych lokalizacjach, a najemcy taką formę zamieszkiwania najczęściej postrzegają jako tymczasową opcję.

Rynek zaczyna się zmieniać

Zdaniem cytowanego w informacji szefa sektora inwestycji alternatywnych w CBRE Marcina Jańskiego, rynek zaczyna się zmieniać. "Inwestorzy krajowi i zagraniczni chętniej włączają do swoich portfeli mieszkaniówkę, a rosnące ceny sprawiają, że część osób stać na zakup coraz mniejszego mieszkania" - wskazał. Dodał, że trend wspiera też większa mobilność młodszych pokoleń.

Według raportu w Polsce 84 proc. gospodarstw domowych mieszka we własnych nieruchomościach. Od prywatnych i instytucjonalnych właścicieli wynajmuje 4 proc. Kolejne 4 proc. rynku zajmują mieszkania socjalne, a 7 proc. to inne formy zamieszkiwania, w tym bezpłatne - poinformowano. Wynajem instytucjonalny w Polsce to niecały 1 proc. rynku najmu, jednak - jak zaznaczono w raporcie - wiele wskazuje na to, że ten udział będzie rósł.

Warszawa wiedzie prym

Jak wynika z raportu CBRE, największych możliwości inwestorom zainteresowanym rynkiem mieszkaniowym w Polsce dostarcza Warszawa jako miasto z największą liczbą ludności, wieloma ośrodkami akademickimi i wysokim odsetkiem imigrantów ze Wschodu. "Pierwszy zakup nieruchomości mieszkaniowych przez zagranicznego inwestora miał miejsce w 2016 r. i od tego czasu ich przybywa" - wskazano. Zwrócono uwagę, że przeciętny roczny czynsz za jeden metr kwadratowy mieszkania najwyższej klasy w stolicy wynosi 996 zł/mkw.

Na drugim miejscu,, spośród największych polskich miast,, pod względem wysokości opłat za mieszkania w standardzie prime jest Wrocław, gdzie na rok trzeba zapłacić 876 zł/mkw. Na trzecim miejscem pod względem najwyższych kwot za wynajem jest Trójmiasto, z 804 zł/mkw. za rok. Wśród miast z największym potencjałem dla rozwoju instytucjonalnego rynku najmu mieszkaniowego znalazły się także Kraków, z czynszem 768 zł/mkw. za rok oraz Poznań, w którym za rok wynajmowania metra kwadratowego mieszkania o najwyższej jakości trzeba zapłacić 718 zł - napisano.

CBRE Group to spółka z listy Fortune 500 i S&P 500 z siedzibą w Dallas; jest największą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych i inwestycyjną (na podstawie przychodów z 2020 r.). Firma zatrudnia ponad 100 tys. pracowników w ponad 100 krajach.