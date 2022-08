Wiceszef MRiPS Stanisław Szwed w czwartek w Programie Trzecim Polskiego Radia odniósł się do programu "Mieszkanie bez wkładu własnego", z którego przez pierwsze trzy miesiące funkcjonowania nikt nie skorzystał. "Mamy pewien problem, jeżeli chodzi o realizację programu mieszkaniowego" - stwierdził. "Do tej pory wprowadzaliśmy też kwestie związane z pożyczkami, jednak trzeba wprowadzić inny mechanizm zachęcający do korzystania z programu. Być może musi on być bardziej atrakcyjny, żeby zainteresować młodych ludzi" - powiedział.

Reklama

26 maja weszła w życie ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, wprowadzająca możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego z gwarancją BGK, wynoszącą nie mniej, niż 10 proc. i nie więcej, niż 20 proc. wydatków, na którą zaciągany jest kredyt ("Mieszkanie bez wkładu własnego"). Przepisy przewidują też możliwość skorzystania z tzw. spłaty rodzinnej, czyli spłaty przez BGK części kredytu w przypadku urodzenia się kredytobiorcy kolejnego dziecka. Resort chce też objąć spłatami rodzinnymi osoby, które zaciągną kredyty o stałej stopie procentowej z wkładem własnym do 25 proc. wartości nieruchomości.(PAP)