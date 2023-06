Lektura znowelizowanej Rekomendacji S wskazuje, że nadzór finansowy pozostawił bankom dość dużo swobody przy obliczaniu zdolności kredytowej w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. Kredytodawcy będą mogli podczas wyliczania zdolności kredytowej uwzględniać ratę pomniejszoną o dopłatę i stosować niski bufor na wypadek wzrostu stóp procentowych (podobny jak przy kredytach ze stałą stopą na 10 lat). Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili sprawdzić, jak bardzo może wzrosnąć zdolność kredytowa jeśli banki zastosują liberalne zasady jej oceny w programie BK 2 proc.

Wzrost zdolności o 35 - 40 proc. będzie realny

Poniższa tabela prezentująca wyniki obliczeń ekspertów RynekPierwotny.pl porównuje możliwą zdolność kredytową singla oraz rodziny „2+1” w ramach rządowego programu i tradycyjnej oferty banków. Zestawienie uwzględnia następujące kredyty:

Bezpieczny Kredyt 2 proc. (25 lat) z oprocentowaniem 3,10 proc. na 5 lat po uwzględnieniu dopłaty i buforem na wypadek wzrostu stóp procentowych wynoszącym 2,00%

tradycyjny kredyt (25 lat) z oprocentowaniem zmiennym 8,90 proc. - takim jak średnia wartość według danych NBP i buforem na wypadek wzrostu stóp procentowych wynoszącym 3,00 proc. (kredyt spłacany w równych ratach)

Warto zwrócić uwagę, że w obydwu przypadkach modelowy bank uwzględnił bufory bezpieczeństwa nieco wyższe od minimów (z większym zapasem w przypadku tradycyjnej „hipoteki”). Jeśli bank w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2% dodatkowo weźmie pod uwagę dopłaty, to zdolność kredytowa może wzrosnąć nawet o 35 proc. - 40 proc. względem tradycyjnej „hipoteki” ze zmiennym oprocentowaniem. Taki kredyt bez dopłat nieprzypadkowo został wybrany jako punkt odniesienia. Wydaje się on bowiem bardziej opłacalny w perspektywie obniżek stóp procentowych NBP niż zwykła „hipoteka” ze stałą stawką na 5 lat.

Teraz piłka jest już po stronie siedmiu banków

Analiza ekspertów portalu RynekPierwotny.pl potwierdza, że program Bezpieczny Kredyt 2 proc. zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rządu może znacząco podnieść zdolność kredytową młodych Polaków. Ostateczna decyzja należy jednak do każdego z co najmniej siedmiu banków, które mają wziąć udział w rządowym programie. Mogą one dość znacząco różnicować zasady obliczania zdolności kredytowej.