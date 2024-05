W I kwartale 2024 roku sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym w Warszawie spadła. Kupiono 4423 lokale, o 14 proc. mniej niż w ostatnich trzech miesiącach 2023 roku – wynika z najnowszego raportu CBRE i Rednet Property Group.

Mimo to liczba mieszkań wprowadzanych do sprzedaży w stolicy pozostaje wciąż za mała w stosunku do popytu. W ofercie jest 11 tys. 261 lokali, co oznacza, że przy utrzymaniu tempa zakupów z minionego roku znalazłyby one właścicieli w siedem miesięcy - podano.

Reklama

W pierwszych trzech miesiącach br. średnia cena ofertowa nowego mieszkania w Warszawie wyniosła 17 tys. 268 zł za metr kw., co oznacza wzrost o 17 proc. rok do roku. W najbliższym czasie ceny dalej będą rosły, choć w niższym tempie - poinformowano w raporcie.

"Z początkiem 2024 r. wstrzymano przyjmowanie wniosków o kredyty mieszkaniowe w ramach rządowego programu +Bezpieczny kredyt 2 proc.+. Przyczyną było wykorzystanie przewidzianych na ten cel środków. W pierwszych miesiącach 2024 roku sprzedaż nowych mieszkań w Warszawie, pozbawiona wsparcia dotowanymi kredytami, wyraźnie spadła" - zaznaczyła Agnieszka Mikulska z CBRE. Zwróciła uwagę, że 4 tys. 423 kupione lokale to ponad dwa razy więcej, niż "w bardzo słabym III kwartale 2022 roku". Dodała, że na popyt ma wpływ nie tylko obecność dopłat, ale i zmieniające się otoczenie gospodarcze, m.in. niższe oprocentowanie kredytów, niższa inflacja i rosnące wynagrodzenia.

Reklama

Od stycznia do marca br. deweloperzy wystawili na sprzedaż 4 tys. 341 mieszkań - o niemal 30 proc. mniej niż w poprzednim kwartale. W związku z równoczesnym spadkiem popytu, wielkość oferty dostępnej na koniec I kwartału br. nieznacznie wzrosła i wyniosła 11 tys. 261 lokali. W pierwszych trzech miesiącach br. po raz pierwszy od ponad roku nie wystąpiła w Warszawie przewaga liczby mieszkań sprzedanych nad liczbą mieszkań wprowadzonych do sprzedaży. Obie te wartości niemal się zrównały, co spowodowało ustabilizowanie się wielkości oferty dostępnej na koniec kwartału - wskazali autorzy raportu.

Podaż nie nadąża za popytem

Ich zdaniem rynek znajduje się jednak poza stanem trwałej równowagi ze względu na niewystarczającą liczbę mieszkań w sprzedaży w stosunku do popytu. Przy utrzymaniu poziomu zakupów z 2023 roku, aktualna oferta zostałaby wyprzedana w mniej niż siedem miesięcy, a w warunkach zbliżonych do równowagi rynkowej ten wskaźnik powinien wynosić około roku - zaznaczyli. Dodali, że rynek mieszkaniowy w Warszawie potrzebuje większej liczby inwestycji mieszkaniowych.

"Nowe mieszkania będą potrzebne zwłaszcza, jeśli uda się zrealizować rządowy program, który ma zastąpić +Bezpieczny Kredyt 2 proc.+" – oceniła Agnieszka Mikulska.

Jak zauważyli autorzy raportu, największy niedobór mieszkań jest widoczny w segmencie lokali tańszych niż przeciętne, wyprzedają się one najszybciej. Ich oferta jest też coraz mniejsza, więc nabywcy coraz częściej są zmuszeni wybierać droższy lokal.

CBRE Group jest globalną firmą doradczą świadczącą usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych. Obsługuje inwestorów i najemców nieruchomości za pośrednictwem ponad 530 biur na świecie. (PAP)