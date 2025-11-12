Cytowana w informacji Alina Michałek z Pracuj.pl zwróciła uwagę, że czas poszukiwań zależy nie tylko od umiejętności czy determinacji, lecz także od miejsca, z którego się startuje.

Czynniki wpływające na tempo znalezienia pracy

„Na tempo znalezienia nowego miejsca pracy wpływa wiele czynników, w tym wiek kandydata, rozmiar miejscowości, w której mieszka, a także branża, w której szuka zatrudnienia: czy jest to sektor biurowy czy może praca fizyczna. To trochę tak, jakby w Polsce istniało dziś kilka prędkości rynku pracy i każdy powinien znaleźć własną” - dodała.

Wyniki badania w zależności od wieku

W publikacji zauważono, że najmłodsi badani – osoby w wieku 18–24 lat – najszybciej znajdują zatrudnienie: co piąty (21 proc.) potrzebował na to mniej niż miesiąc, a połowa zakończyła poszukiwania w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy. Podobnie osoby w wieku 25–44 lat – około połowa z nich znajduje nowe miejsce w tym samym czasie.

„Sytuacja zaczyna się zmieniać po 45. roku życia. W tej grupie spada odsetek szybkich rekrutacji, a rośnie liczba osób, które szukają pracy trzy miesiące lub dłużej. Największe wyzwania mają osoby powyżej 55. roku życia, choć 45 proc. z nich wciąż znajduje pracę stosunkowo szybko (w ciągu dwóch miesięcy lub krócej)” - dodano.

Wpływ wielkości miasta na tempo poszukiwań

Autorzy badania zwrócili uwagę, że tempo znalezienia nowej pracy w Polsce w dużej mierze zależy od miejsca, w którym się żyje. W największych miastach (powyżej pół miliona mieszkańców) 21 proc. badanych znalazło zatrudnienie w mniej niż miesiąc, a ponad połowa zakończyła poszukiwania w ciągu dwóch miesięcy lub krócej.

W miastach średniej wielkości, liczących od 100 do 499 tys. mieszkańców, ponad połowa respondentów znalazła zatrudnienie w ciągu dwóch miesięcy lub krócej, jednak częściej niż w metropoliach proces poszukiwania pracy trwał od trzech do sześciu miesięcy. Najtrudniej o zatrudnienie jest na wsi i w małych miastach.

Branże i rodzaj pracy a tempo rekrutacji

Ankieta wykazała też, że 21 proc. badanych z grupy pracowników fizycznych znalazło pracę w mniej niż miesiąc, a połowa (51 proc.) – w maksymalnie dwa miesiące. „Inaczej wygląda sytuacja wśród pracowników biurowych i pracowników usług. Choć w przypadku obu tych grup, 16 proc. znajduje nową pracę w mniej niż miesiąc, to właśnie tutaj najczęściej pojawiają się procesy trwające trzy do sześciu miesięcy” - podsumowali autorzy publikacji.

Badanie przeprowadzono w lipcu 2025 roku wśród 2029 Polaków w wieku 18–65 lat. Pracuj.pl to portal rekrutacyjny, który służy jako platforma do wyszukiwania ofert pracy i kandydatów.