GUS: Stopa bezrobocia w grudniu 2025 roku
Stopa bezrobocia w grudniu 2025 r. wyniosła 5,7 proc., wobec 5,6 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.
Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w grudniu wzrosła do 5,7 proc.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w grudniu 887,9 tys. wobec 873,6 tys. miesiąc wcześniej.
Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 93,6 tys. wobec 93,0 tys. poprzednio.