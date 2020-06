Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews/ ISBtech.pl) - Cisco planuje dalsze pozyskiwanie najbardziej utalentowanych inżynierów do swojego centrum kompetencyjnego w Krakowie i rozwój oddziału firmy m.in. w dziedzinie analizy danych, gdzie koncern widzi duże zapotrzebowanie, poinformował ISBtech Vice President of Customer Services w Cisco Norm DePeau.

"Nasz oddział w Krakowie od początku rozwija się dzięki utalentowanym pracownikom, którzy odpowiadają na potrzeby technologiczne naszych klientów w regionie EMEAR od 2012 roku. Kraków to nasz największy oddział w Europie, jeśli chodzi o dział Customer Experience, dbający o zapewnienie klientom najlepszych doświadczeń i maksymalizację potencjału naszej technologii, oraz piąty największy oddział Cisco na świecie. Na początku wyobrażaliśmy sobie, że w Krakowie będzie pracowało kilkaset osób. W najbardziej ambitnych planach myśleliśmy o tysiącu pracowników. Tymczasem obecnie, zaledwie po ośmiu latach działalności, zatrudniamy w Krakowie już 2 tys. osób" - powiedział ISBtech DePeau.

"Kraków będzie się nadal rozwijał w konkretnych obszarach. Planujemy zatrudnienie kolejnych utalentowanych inżynierów, będziemy też rozwijać umiejętności eksperckie np. w dziedzinie analizy danych, gdzie ciągle dostrzegamy duże zapotrzebowanie. Inżynierowie z Polski i innych krajów, którzy pracują w Krakowie, przynoszą firmie dodatkową wartość. Cisco jest niezwykle zadowolone z poziomu i doświadczenia pracowników w Krakowie i wszyscy powinniśmy być z tego dumni. To historia wielkiego sukcesu dla Cisco i dla Polski" - dodał Vice President of Customer Services w Cisco.

W jego ocenie, w rozwoju krakowskiego centrum Cisco pomaga rozwinięta baza uczelni wyższych.

"Oprócz tego przyciągamy talenty z prawie 70 krajów. Dysponujemy wspaniałą i zróżnicowaną bazą pracowników. Jednak nadal dwie trzecie stanowią ludzie z Polski i ten stosunek pozostaje niezmienny wraz z upływem czasu. Myślę więc, że krakowski oddział Cisco nadal będzie mieć szanse na rozwój. Z czasem prawdopodobnie pojawi się pięćdziesięciu czy stu nowych pracowników, ten rozwój będzie stopniowy. Tymczasem wszyscy pracownicy w Krakowie od wybuchu pandemii pracują z domu i nie wpłynęło to na jakość realizowanych przez nich usług - co świadczy bardzo dobrze o samych pracownikach, jak i o narzędziach do pracy zdalnej oferowanych przez Cisco" - podsumował DePeau.

Cisco jest największym na świecie dostawcą rozwiązań bezpieczeństwa. Firma posiada również najszersze portfolio rozwiązań cyberbezpieczeństwa, które łączy w spójną i skuteczną architekturę. W 2016 roku firma otworzyła w Polsce swoje jedyne w Europie i jedno z trzech na świecie Centrum Operacji Bezpieczeństwa (Security Operations Center, SOC), działające w ramach centrum usług Cisco Global Services Center w Krakowie, które świadczy zaawansowane usługi bezpieczeństwa na rzecz największych globalnych firm.

(ISBnews/ ISBtech.pl)