"Z naszych badań, przeprowadzonych w trakcie pandemii, wynika, że pracownicy zagraniczni bardzo dobrze oceniają zarówno zachowanie polskich pracodawców, jak i kroki administracji państwowej. Ponadto podczas pandemii polska gospodarka ucierpiała stosunkowo najmniej wśród krajów Unii Europejskiej i zdecydowanie mniej, niż gospodarka ukraińska. Tak więc nie dziwi nas wzrost zaufania wśród pracowników z Ukrainy do naszego kraju i naszych pracodawców oraz większa chęć pozostania w Polsce" - powiedział prezes EWL Andrzej Korkus, cytowany w komunikacie.

Odsetek obywateli Ukrainy, którzy chcą na dłużej zostać w Polsce wzrósł o 2, 3 pkt proc. r/r do 57,3% oraz o 8,9 pkt proc. wobec 2018 roku.

W 2020 roku wzrosła liczba Ukraińców, którzy chcieliby zamieszkać w Polsce na czas kilku lat - do 24,1% wobec 22,3% w 2019 roku. O ok. połowę zmalała natomiast liczba pracowników z Ukrainy, którzy nie chcieliby przeprowadzić się do Polski - z 29,8% do 15,7%, podano również.

Badanie zostało przeprowadzone przez EWL S.A. oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 10-14 grudnia 2020 roku. Metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przebadanych zostało 1 230 obywateli Ukrainy, zatrudnionych w Polsce.