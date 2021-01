Od wtorku trwa akcja strajkowa w zakładzie w Marcy-l'Etoile niedaleko Lyonu. Oprócz pracowników tego zakładu centrala związkowa CGT wzywa do strajku również pracowników laboratorium w Neuville-sur-Saone.

Francuski gigant farmaceutyczny potwierdził w poniedziałek, że zmniejszy zatrudnienie w kilku swoich francuskich zakładach; zagrożonych jest od 300 do 400 miejsc pracy w sektorze badań i rozwoju.

"W sumie grupa chce zwolnić około 750 osób w sektorze badań i rozwoju w Europie, w tym 400 we Francji i 350 w Niemczech" – poinformowała członkini związków zawodowych Aline Eysseric, cytowana przez AFP.

W planach restrukturyzacyjnych zaplanowano ogółem zwolnienia ok. 1700 osób w całej Europie, w tym ok. 1000 we Francji zgodnie ze strategią przyjętą przez nowego szefa grupy Paula Hudsona.

Sanofi osiąga rocznie ponad 7 mld euro dochodu netto, z czego ponad 65 proc. co roku trafia do akcjonariuszy - stwierdził przedstawiciel związku zawodowego Force Ouvriere, Brahim Aniba. Potępiamy taką strategię – powiedział Aniba, cytowany przez stację BFM TV.

Koncern Sanofi pracuje nad dwiema szczepionkami przeciwko koronawirusowi, ale zapowiedział, że dostarczy je dopiero pod koniec 2021 roku.

Związkowcy uważają, że "przegrany wyścig szczepionkowy" przez Francuzów wynika ze zwolnień w sektorze badań i rozwoju, oszczędności oraz braku koniecznych inwestycji.