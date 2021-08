Ministerstwo Zdrowia pracuje nad przepisami, które umożliwią pracodawcom dostęp do informacji, którzy pracownicy są zaszczepieni. Przedsiębiorcom zależy na zapewnieniu bezpiecznych warunków funkcjonowania, zatrudnienia, a do tego niezbędne są im informacje, kto jest już zaszczepiony, a kto nie – poinformowała Konfederacja Lewiatan we wtorkowej informacji prasowej.

Reklama

Jak wskazano w komunikacie Lewiatana, po doświadczeniach z 1,5 roku pandemii i przy zagrożeniu czwartą fala pandemii, zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy staje się priorytetem dla przedsiębiorców. Na nich ciąży odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, klientów oraz sprawne funkcjonowanie firmy, w czym pomógłby dostęp do informacji o tym, który z pracowników jest zaszczepiony.

„Informacje, o tym którzy pracownicy są zaszczepieni, umożliwiłyby pracodawcom lepsze planowanie swojego działania, zarządzanie ryzykiem, organizację pracy uwzgledniającą obowiązujące obostrzenia (odległości pomiędzy stanowiskami pracy, kontakt z klientami itd.). Liczba bezpiecznych pracowników ma szczególne znaczenie dla stanowisk związanych z utrzymaniem ważnej infrastruktury czy przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności” – powiedział cytowany w komunikacie Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Z badania Konfederacji Lewiatan, które zostało przeprowadzone na początku sierpnia, wynika że 80 proc. pracodawców jest przekonanych, że powinni mieć dostęp do informacji, ilu pracowników w ich firmie zostało zaszczepionych przeciw Covid-19, a także wiedzieć, którzy konkretnie pracownicy zostali zaszczepieni.

O tym, że gotowy jest już projekt przepisów, pozwalających pracodawcom uzyskać dostęp do informacji o tym, czy pracownicy są zaszczepieni, mówił przed tygodniem wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Powiedział, że w projekcie zapisano, że pracodawca informację o szczepieniach pracowników będzie mógł uzyskać w systemie informatycznym.