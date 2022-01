Powołując się na dane Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych, napisano, że w pierwszej połowie 2022 roku liczba osób zatrudnionych w sektorze SBB osiągnie poziom 377 tys., co będzie stanowić wzrost rzędu 6,1 proc. rok do roku. Wskazano, że zrost zatrudnienia ma związek ze stałym napływem nowych inwestorów oraz planowanym rozwojem kadr w już istniejących organizacjach. "Polska przestaje być postrzegana jako rynek niskich kosztów zatrudnienia, a coraz częściej – przez pryzmat wysokiego poziomu innowacyjności. Rzeczone innowacje przyczyniają się do lokowania w tutejszych centrach kolejnych stanowisk decyzyjnych, ale także do dalszego wzmacniania pozycji Polski na mapie nowoczesnych usług dla biznesu" - czytamy w raporcie Hays Poland.

Reklama

"Firmy chętniej podejmują więc decyzje o dalszym rozwoju zespołów i funkcji, a na polskim rynku pojawiają się nowe inwestycje. Adresując potrzeby związanie z zatrudnieniem, pracodawcy podwyższają wynagrodzenia. W 2021 zaobserwowaliśmy wzrost rzędu 6 proc. rok do roku, natomiast doświadczeni eksperci mogli liczyć nawet na podwyżki na poziomie 15-20 proc." - wskazał cytowany w informacji client director w Hays Poland Mateusz Zalewski.

Reklama

Napisano, że że wzrost wynagrodzeń będzie trendem obowiązującym również w 2022. Podwyżki płac przewiduje aż 77 proc. firm z branży nowoczesnych usług dla biznesu. Pracodawcy zapytani o specjalizacje, których będą dotyczyć rekrutacje zaplanowane na 2022, najczęściej wskazują finanse i księgowość, HR, IT, obsługę klienta oraz administrację. W cenie będą również doświadczeni liderzy zespołów i menedżerowie, łączący unikatowe w skali rynku kompetencje ze znajomością określonych języków obcych.

Zaznaczono, że aż 98 proc. pracodawców zaplanowało rekrutacje na rok 2022, a 65 proc. z nich spodziewa się trudności w tym zakresie. W konsekwencji, pracodawcy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu w rosnącym stopniu muszą odpowiadać na realne potrzeby swoich pracowników. Pracodawcy z branży jako czynniki pomagające firmie pozyskać niezbędnych pracowników najczęściej określają stabilność zatrudnienia (54 proc.), ciekawe projekty i wyzwania (48 proc.) oraz dostęp do rozwiązań pracy elastycznej (44 proc.).

Wskazano też, że jednym z kluczowych oczekiwań pracowników sektora usług dla biznesu jest dostępność pracy zdalnej. "Specjaliści, którzy biorą udział w procesach rekrutacyjnych, traktują pracę hybrydową jako minimum, niezależnie od poziomu zajmowanego stanowiska. W przypadku kandydatów, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, częściej pojawia się oczekiwanie pracy całkowicie zdalnej. Będzie to wyzwanie, z którym pracodawcy będą musieli się zmierzyć w nadchodzących miesiącach" – powiedział Zalewski.

Jak wynika z badania Hays, z rozwiązań pracy elastycznej (w tym z home office) w różnym zakresie korzysta obecnie 93 proc. zatrudnionych w sektorze BSS.

Raport płacowy Hays dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu jest zestawieniem poziomów wynagrodzeń na 40 stanowiskach, uzupełnionym wnioskami i komentarzami ekspertów oraz wynikami badania na temat rynku pracy, które zostało przeprowadzone pod koniec 2021 r. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska