Eksperci serwisu pracuj.pl zwrócili uwagę w czwartkowej informacji na niesłabnący wzrost zapotrzebowania na pracowników fizycznych. "W 2021 r. na Pracuj.pl ukazała się rekordowa liczba prawie 120 tys. ogłoszeń dla tej grupy kandydatów" - wskazano.

Według badania serwisu, w obliczu pandemii bezpieczeństwo okazuje się dla fachowców jedną z ważniejszych kwestii związanych z zatrudnieniem. "Oznacza to nie tylko dużą wagę przykładaną do zdrowia czy BHP, ale także stabilizacji i akceptacji w miejscu zatrudnienia" - zaznaczono.

Za ważny aspekt pracy 86 proc. badanych uważa "brak jej złego wpływu na zdrowie" - ponad połowa określiła go jako „zdecydowanie ważny”. Najczęściej zwracali na to uwagę fachowcy z najmłodszej grupy wiekowej (18-24 lata) oraz najstarszej (45-65). Dla 78 proc. ankietowanych istotne jest bezpieczeństwo i higiena pracy - jednocześnie najrzadziej zauważają te kwestie najmłodsi badani.

Dodano, że 86 proc. pracowników fizycznych zwraca uwagę na stabilność zatrudnienia, a trzech na czterech badanych nie odczuło negatywnego wpływu pandemii na karierę. Z kolei co czwarty nie czuje się doceniony w miejscu pracy.

Według ekspertów "podczas ewolucji rynku pracy, napędzanej przez konsekwencje pojawienia się COVID-19" obserwuje się wzrost zapotrzebowania na pracowników fizycznych. Zwrócono uwagę, że grupa ta na początku pandemii wymieniana była jako jedna z najbardziej narażonych na negatywne konsekwencje „nowej normalności”; tymczasem od II półrocza 2020 r. obserwować można jej stale rosnącą popularność wśród pracodawców.

"To zapotrzebowanie rodzi nowe oczekiwania kandydatów"

Z badania wynika, że 63 proc. pracowników fizycznych ocenia, że ich sytuacja zawodowa nie jest ani gorsza, ani lepsza niż przed pandemią. Co dziesiąty respondent twierdzi, że obecnie może liczyć na lepsze warunki w pracy niż przed I kwartałem 2020 r. Z kolei 27 proc. osób ocenia, że ich sytuacja zawodowa pogorszyła się. Według ekspertów pandemia w większym stopniu wpłynęła na sytuację najstarszych pracowników. Na pogorszenie sytuacji wskazuje 1/3 respondentów w wieku 45-65 lat, natomiast w grupie 18-24 lat jest to 15 proc.

Według Pracuj.pl pracę w pandemii zmienił blisko co trzeci pracownik fizyczny, a co drugi jest przekonany, że łatwo dostałby nową pracę w swojej specjalizacji "W drugim półroczu minionego roku na Pracuj.pl pojawiło się o 40 proc. więcej ofert dla pracowników fizycznych niż w pierwszym półroczu. To zapotrzebowanie rodzi nowe oczekiwania kandydatów. Także te specyficzne dla czasów pandemii, związane z bezpieczeństwem" - wskazała, cytowana w czwartkowej informacji, Jolanta Lewandowska-Bitkowska z Grupy Pracuj.

Z badań różnych grup zawodowych przeprowadzanych przez Pracuj.pl wynika też, że najważniejszą motywacją do zmiany pracy na nową lub pozostania w starej od lat są zarobki. Wyniki analizowanego badania pracowników fizycznych potwierdzają, że liczy się dla nich również spokój tworzony przez bezpieczne i stabilne środowisko pracy, istotne szczególnie w czasach dużych zmian. "Na taki wizerunek firmy wpływa podejście do zdrowia pracowników, jasne procedury, ale także atmosfera w miejscu pracy i dobre relacje" - podsumowano. (PAP)