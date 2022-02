Niebawem do Niemiec zaczną przybywać robotnicy do pracy przy zbiorach szparagów, niektórzy z nich nie będą zaszczepieni przeciw COVID-19. Firmy liczą na to, że takie osoby skorzystają z możliwości przyjęcia preparatu za granicą – informuje serwis SWR.

Szparagi cieszą się dużym zainteresowaniem wśród konsumentów w Niemczech. Sezon w ubiegłym roku rozpoczęły wysokie ceny (20-25 euro za kilogram). Czy w tym roku firmy mogą mieć problem ze znalezieniem pracowników do zbioru warzyw? Reklama Poziom szczepień w krajach Europy Wschodniej (skąd pochodzi najwięcej pracowników sezonowych) jest dość niski, co podkreślił dyrektor zarządzający Związku Południowoniemieckich Hodowców Szparagów i Truskawek (VSSE). “Wskaźnik szczepień w Rumunii wynosi 41,5 proc., a w Polsce nieco ponad 50 proc.” – zaznaczył Simon Schumacher. Jak dodał, obecnie prowadzona jest dyskusja ws. zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Reklama Co chroni niektórych przed COVID-19? Coraz więcej badań na ten temat Zobacz również Stowarzyszenie południowoniemieckich hodowców szparagów i truskawek (VSSE) przypuszcza, że wśród grupy, która przybędzie w celach zarobkowych, będą też osoby niezaszczepione przeciw COVID-19. Zasady pracy w Niemczech W Niemczech w miejscu pracy obowiązuje zasada 3G – geimpft (zaszczepiony), getestet (przetestowany), genesen (ozdrowieniec). Schumacher podkreślił, że codzienne testy robotników podczas sezonu pracy byłyby "ogromnym wysiłkiem". VSSE liczy na to, że wielu przybywających do pracy zdecyduje się na przyjęcie szczepionki w Niemczech. Obecnie prowadzone są działania, które mają za zadanie zapewnić pracownikom sezonowym możliwość zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi. Firmy są pytane w tej kwestii o oczekiwania i potrzeby. Jak poinformował, Frank Saalfeld z Netzwerk der Spargel- und Beerenverbände „nadzieje są pokładane w szczególności w nowej szczepionce Novavax oraz szczepionce firmy Johnson & Johnson". „W Rumunii szczepionki mRNA mają raczej kiepską reputację” – dodał. Zabraknie chętnych do pracy? Firmy negatywnie postrzegają z kolei wprowadzenie obowiązku ws. szczepień dla pracowników sezonowych. Jak poinformował Simon Schumacher, w ankiecie wiele przedsiębiorstw wyraziło obawy, że w takim przypadku zmniejszyłaby się liczba chętnych do pracy przy zbiorach. Instytut Roberta Kocha (RKI) przekazał we wtorek, że w ciągu ostatniej doby w Niemczech zarejestrowano 169 571 zakażeń koronawirusem, zmarło 177 osób z COVID-19. Obecnie działalność wielu firm utrudnia przechodząca przez Europę fala zakażeń koronawirusem, pracownicy są kierowani na kwarantannę. W obawie przed paraliżem niektórych sektorów państwa postanowiły złagodzić pandemiczne restrykcje. Brexit zmienił kierunki emigracji. Gdzie dziś wyjeżdżają Polacy i ile zarabiają za granicą? Zobacz również Z informacji agencji pracy w Polsce wynika, że Niemcy to jeden z głównych kierunków emigracji zarobkowej. Wzrost zainteresowania pracą w tym kraju nastąpił m.in. ze względu na brexit w Wielkiej Brytanii, który skomplikował zasady ws. zatrudnienia skierowane do obywateli państw Unii Europejskiej. W odpowiedzi wielu pracowników już w ubiegłym roku szukało ofert w innych krajach. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję