Z danych platformy rekrutacyjnej europa.jobs wynika, że liczba ofert pracy w Wielkiej Brytanii znacznie zmniejszyła się w ubiegłym roku. ,,Na tę sytuację miał wpływ brexit, ale także panująca pandemia i kryzys związany z lockdownem” – informuje Julia Mykhailiuk, specjalista ds. sprzedaży i marketingu w europa.jobs.

Reklama

Według badania przeprowadzonego wśród 228 firm przez Make UK oraz PwC, 58 proc. przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii po brexicie obawia się m.in. utrudnień ws. dostępu do kadry pracowniczej w 2022 r. – informuje „Independent”.

Reklama

Z kolei 56 proc. martwi się, że brexit będzie nadal wpływał na koszty działalności. Niepewność dotyczy szczególnie kontroli celnych oraz zmian przy etykietowaniu produktów.

Z danych Office for National Statistics wynika, że w 2021 r. odnotowano najwyższy od 20 lat wskaźnik wolnych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii. Przy 1,1 mln wolnych stanowisk od lipca do września skutki najbardziej odczuła branża produkcyjna i usługowa.

Polacy, którzy zdecydują się jednak wyjechać do Wielkiej Brytanii w celach zarobkowych, powinni pamiętać o pewnych zasadach. ,,Przede wszystkim polecamy na bieżąco sprawdzać informacje na temat obostrzeń pandemicznych" – przypomina Mykhailiuk.

W środę premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ogłosił decyzję ws. zniesienia wszystkich restrykcji w Anglii, które wcześniej wprowadzono w związku z rozprzestrzenianiem się wariantu Omikron..

W przypadku osób, które planują podjąć pierwszą pracę w Wielkiej Brytanii, europa.jobs przypomina niezbędne zasady, które powinni spełniać kandydaci:

● wypełnić aplikację na ofertę pracy od pracodawcy, posiadającego licencję brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (lista pracodawców dostępna na gov.uk). "Ważne! Oferowane wynagrodzenie powinno być na odpowiednim poziomie (ok. 27 000 GBP/rocznie)"

● znać j. angielski na poziomie min. B1

● wypełnić wniosek wizowy

Rekrutacji do pracy w Wielkiej Brytanii nie prowadzi już natomiast Randstad Polska. ,,Właściwie od momentu, gdy brexit stał się faktem, za pośrednictwem naszej agencji nie byli poszukiwani kandydaci, którzy mogliby podjąć się zatrudnienia na Wyspach” – tłumaczy Mateusz Żydek, rzecznik prasowy tej firmy. ,,W dużej mierze wynika to z nowych przepisów, które ograniczają swobodę zatrudnienia obywateli UE, w tym osób do prac dorywczych. Legalne zatrudnienie w Wielkiej Brytanii obwarowane jest licznymi warunkami, w tym m.in. dotyczącymi potwierdzonej znajomości języka angielskiego, wymaganych kwalifikacji oraz wynagrodzenia oferowanego przez brytyjskiego pracodawcę” – tłumaczy. ,,Polacy mogą swobodnie wjeżdżać na Wyspy Brytyjskie bez wizy, to jednak nie uprawnia ich do podejmowania legalnego zatrudnienia” – dodaje.

Polacy zmieniają kierunki emigracji

Okazuje się, że przepisy, które zostały wprowadzone ze względu na brexit, wpłynęły także na wybory Polaków ws. zatrudnienia za granicą. ,,Kandydaci chętniej aplikowali na oferty w innych krajach" – zaznacza Mykhailiuk.

W jakich krajach Polacy najczęściej szukali pracy za granicą w 2021 r.? Według europa.jobs kandydaci wybierali: Niemcy, Holandię, Belgię oraz Francję. Jak dodaje firma, popularnością cieszą się też kraje skandynawskie (np. Szwecja i Norwegia).

Rzecznik Randstad Polska potwierdza, że zmiany związane z brexitem ws. zatrudniania obywateli UE w Wielkiej Brytanii ,,bez wątpienia wpłynęły na to, jak wielu Polaków decyduje się na poszukiwanie w tym kraju pracy". ,,Do niedawna w naszych badaniach był to lider w zestawieniu krajów, w których chcą pracować Polacy” – wspomina. W ostatnim badaniu ,,jeszcze sprzed brexitu ustępował miejsca już takim krajom jak Niemcy i Holandia”.

Mateusz Żydek przyznaje również, że w 2021 r. Polacy najczęściej poszukiwali zatrudnienia w Niemczech, Holandii i Belgii. Jak informuje, ,,odpowiada to zresztą dostępności ofert pracy”. ,,Więcej ofert pojawia się także we Francji, Szwecji i Czechach” – twierdzi rzecznik RP. ,,Dla przykładu najwięcej ofert w Niemczech dotyczyło wykwalifikowanych (monter, elektryk, hydraulik, malarz, cieśla) i niewykwalifikowanych pracowników fizycznych (pracownik produkcji, magazynier), a także kierowców. W Holandii w pierwszej kolejności pracodawcy proponowali pracę na stanowiskach produkcyjnych i związanych z pracami ogrodniczymi. W Belgii szukali natomiast monterów, dekarzy i pracowników produkcji”.

Informacje ws. zainteresowania ze strony kandydatów zatrudnieniem w Niemczech, Holandii i krajach skandynawskich potwierdza także Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy Personnel Service. ,,To były topowe kierunki, jeżeli chodzi o emigrację zarobkową. Warto tutaj przypomnieć, że w 2020 roku emigracja zarobkowa mocno wyhamowała – ludzie byli niepewni sytuacji, woleli być blisko swoich rodzin”.

Ekspert uważa, że ,,w 2021 roku sytuacja się ożywiła, choć nadal emigrujących Polaków było mniej niż w czasie przed pandemią. Wyjeżdżający za granicę Polacy najczęściej podejmowali się prac w rolnictwie, ogrodnictwie, logistyce i przemyśle”.

Gdzie szukać pracy w Europie w 2022 roku ?

Z analiz portalu europa.jobs wynika, że na pracowników czeka branża produkcyjna, która ,,od lat pozostaje na szczycie” wśród najpopularniejszych. Popyt na liczniejszą kadrę może być także widoczny w branży budowlanej.

,,W ostatnim czasie odnotowujemy także wzrost zapotrzebowania na pracowników w branży logistycznej. Głównym ku temu powodem bez wątpienia jest gwałtowny wzrost sprzedaży online w czasie pandemii. W związku z tym podejrzewamy, iż w 2022 roku nie zabraknie ofert dla kierowców i kurierów” – podkreśla specjalista ds. sprzedaży i marketingu w europa.jobs.

Platforma rekrutacyjna przypomina, że w okresie sezonowym (lato-jesień) zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych. Wyodrębniając poszczególne sektory wymienia: ogrodnictwo, rolnictwo, hotelarstwo oraz gastronomię.

Firma zaznacza, że zarobki są uzależnione od różnych czynników: lokalizacji, kraju, miejscowości, regionu, rodzaju przedsiębiorstwa, doświadczenia, znajomości języków obcych i posiadanych kwalifikacji.

,,Pracownik produkcji, może średnio liczyć na wynagrodzenie w granicach 1100 - 1400 EUR (ok. 4972,11 - 6328,14 PLN – red.), natomiast spawacz średnio do 2 500 EUR (11300,25 PLN – red.). A w przypadku kierowców samochodów ciężarowych zarobki mogą sięgnąć nawet do 3 000 EUR (ok. 13560,03 PLN – red.)” – informuje Julia Mykhailiuk.

,,Kierowca samochodu ciężarowego lub kurier może liczyć na zarobki do 2500 - 3000 EUR (ok.11300,25 - 13560,03 PLN – red.), natomiast pracownik ogólnobudowlany niższego szczebla to zarobki w granicach 1 000 - 1 500 EUR (ok. 4520,01 - 6780,15 PLN – red.)” – dodaje. (*Podane kwoty dotyczą miesięcznego wynagrodzenia brutto w krajach europejskich, zarobki są uśrednione. Stawki podane w PLN zostały przeliczone według tabeli kursów średnich NBP z dnia 20.01.2022 r.)

Rzecznik Randstad Polska podkreśla, że w 2022 roku wśród ofert pracy ,,dominować będą bardzo podobne stanowiska” jak w ubiegłym roku. „Z jednej strony powracający do pełnej działalności przemysł wciąż poszukuje pracowników produkcyjnych. Podobnie, jak na całym świecie, także w Europie rośnie zapotrzebowanie na pracowników w magazynach i centrach logistycznych. Ma to związek z rozwojem e-handlu. W tych przypadkach oferowane wynagrodzenie waha się od 8 do 12 tys. zł brutto miesięcznie”– informuje Mateusz Żydek.

Kto może liczyć na wyższe wynagrodzenie? „Wykwalifikowani technicy, w tym elektrycy, hydraulicy, malarze i cieśle. W zawodach technicznych i związanych z branżą budowlaną Europa Zachodnia cierpi na ogromny deficyt – zaznacza rzecznik RP. Zarobki w tym przypadku mogą sięgać 16 tys. zł brutto miesięcznie.

Agencja pracy zauważa natomiast, że w przypadku Niemiec widoczna jest pewna zmiana. „Do niedawna często poszukiwane były osoby do pracy opiekuńczej, ale widzimy, że tych ofert w ostatnim roku było mniej. Proponowane stawki też nie są już tak konkurencyjne w porównaniu z zarobkami w Polsce. Często oscylują wokół 4-5 tys. zł brutto”.