Niektóre firmy w Singapurze już dziś eksperymentują z krótszym tygodniem pracy. Dotyczy to wielu przedsiębiorstw z różnych branż, od dużych firm z branży nieruchomości, takich jak PropertyGuru Group Ltd. po te mniejsze, jak na przykład sieć fryzjerska Sultans of Shave czy firma stomatologiczna DP Dental.

Reklama

Kwestia elastycznych form pracy znajduje się w centrum debaty publicznej od kilku lat, szczególnie od wybuchu pandemii Covid-19, która wymusiła na milionach pracowników pracę z domu.

Brytyjski eksperyment

W trwającym 6 miesięcy eksperymencie – jednym z największych tego typu na świecie – 70 firm z Wielkiej Brytanii pozwala swoim pracownikom na pracę tylko przez 4 dni w tygodniu bez obniżania wynagrodzenia.

Singapurska Federacja Pracodawców (SNEF) będzie obserwować przebieg i wyniki brytyjskiego eksperymentu, ale ich nie poprze – zapowiedział Sim Gim Guan, dyrektor SNEF. Guan dodał, że w jego ocenie nie istnieje uniwersalne rozwiązanie, które ma zastosowanie do wszystkich miejsc pracy.