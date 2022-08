Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia wprowadza podział wysokości minimalnych pensji, nie tylko w zależności od wykonywanej pracy, ale w niektórych przypadkach również w zależności od wykształcenia. Szczególnie widać to na przykładzie pielęgniarek, które mogą zostać zakwalifikowane do trzech grup: po liceum lub licencjacie, po studiach magisterskich, po studiach i ze specjalizacją. W zależności od zaszeregowania pensja może wynosić ok. 5,2 tys. zł, 5,8 tys. zł lub 7,3 tys. zł brutto.