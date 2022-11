Reklama

Przy rosnącej inflacji tanie posiłki mogą okazać się „sposobem na zrekompensowanie" kosztów utrzymania – podkreśla Bloomberg.

Koszty kredytów hipotecznych w Wielkiej Brytanii wzrosły w październiku do najwyższego poziomu od 2008 r. według Biura ds. Odpowiedzialności za Budżet. Gdy gospodarka zwalnia, rosną obawy o przyszłość na rynku pracy, co skłania również do powrotu do firm.

Niektórzy pracodawcy, jak wynika z badania Linkedin, już ograniczają zatrudnionym „elastyczny model" pracy. Z każdym miesiącem do biur wraca coraz więcej osób, według dyrektora generalnego firmy cateringowej Compass Group Plc. „Podejrzewam, że w trudnym środowisku gospodarczym możemy zobaczyć nieco więcej prezentyzmu” – zaznacza Blakemore.

Droższe śniadanie Brytyjczyków, mleko podrożało o ponad 50 proc.

Średnia cena pełnego śniadania na Wyspach wzrosła o 19,5 proc. r:r – wynika z danych ( za październik) Urzędu Statystyk Narodowych (ONS). Całkowity koszt produktów (wymienionych w zestawieniu) to ok. 32,98 GBP.

Artykuły, które najbardziej podrożały, to: mleko (51,2 proc), masło (30,9), jaja (23,1 proc.) oraz pomidory (20,8 proc.). Niewielki spadek (w porównaniu z wrześniem) odnotowały produkty takie jak: parówki (- 0,3 proc.), bekon (-0,4 proc) oraz herbata (-3,5 proc.)

„Niestety niewiele wskazuje na to, że koszty utrzymania w kryzysie w najbliższym czasie się zmniejszą” – sądzi Helen Dickinson, dyrektor generalna British Retail Consortium.