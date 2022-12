Reklama

Oba centra już działają i rozpoczęły rekrutację pracowników o różnych kompetencjach, którzy początkowo będą wspierać funkcje biznesowe jednostki Santander Corporate & Investment Banking (SCIB). W szczególności bank szuka ekspertów w następujących dziedzinach: platformy i interfejsy programowania aplikacji (API); przetwarzanie w chmurze; big data; sieci; rozwój, bezpieczeństwo i operacje (DevSecOps); sztuczna inteligencja (AI); rozwój oprogramowania; architektura korporacyjna oraz cyberbezpieczeństwo. Obecnie Grupa poszukuje 750 specjalistów.

20 miliardów euro w cyfryzację i technologię

"Technologia jest strategicznym czynnikiem napędzającym rozwój, zwłaszcza w bankowości, gdzie produkty i usługi dostępne w kanałach cyfrowych stanowią znaczną część naszej oferty - a trend ten rośnie. Doskonale zdajemy sobie sprawę z możliwości w zakresie rozwoju biznesu związanego ze zmieniającą się rolą technologii" - powiedział globalny szef ds. technologii i operacji w Grupie Santander Dirk Marzluf, cytowany w komunikacie.

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na ekspertów ds. technologii na różnych rynkach (zwłaszcza w instytucjach finansowych), Santander opracował własną strategię pozyskiwania talentów w dziedzinie IT. W 2020 r. bank utworzył program o nazwie BeTech! with Santander, w ramach którego chce zatrudnić 1000 ekspertów IT w Hiszpanii i 3000 na całym świecie.

W 2019 r. Grupa Santander ogłosiła, że w ciągu najbliższych czterech lat zainwestuje 20 miliardów euro w cyfryzację i technologię. Bank przeniósł już 90% swojej infrastruktury do chmury. Niedawno Santander ogłosił, że uruchomi własne konfigurowalne oprogramowanie Gravity na potrzeby digitalizacji podstawowej działalności bankowej. Po raz pierwszy odsetek klientów banku korzystających z kanałów cyfrowych przekroczył próg 50 proc. Poza tym 56 proc. całkowitej sprzedaży odbywa się poprzez stronę internetową lub w aplikacji mobilnej.

Grupa ma już podobne centra w Bilbao i Walencji (które wspierają Openbank); Valladolid (Santander Consumer Finance); Solares, Kantabrii.

Santander Bank Polska należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 243 mld zł na koniec 2021 r.