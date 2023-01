Reklama

"W III kwartale 2022 roku zaobserwować można było ustabilizowanie się liczby ofert w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej. Natomiast w IV kwartale 2022 roku widoczne były umiarkowane spadki w aktywności rekrutacyjnej firm rok do roku. Należy jednak pamiętać, że nawet w tej sytuacji okres między październikiem i grudniem przyniósł drugi najwyższy wynik dla IV kwartału w całej historii portalu. Przykładowo, w IV kwartale 2020 roku pracodawcy zamieścili blisko 151 tys. ofert - o ponad 1/3 mniej niż w IV kwartale 2022 roku" - czytamy w raporcie.

W Pracuj.pl zamieszczono rekordową liczbę ofert zatrudnienia

Liczba ofert w Pracuj.pl wyniosła 235 tys. w IV kw. 2022 r. wobec 269 tys. rok wcześniej, zaś w III kw. 2022 r. było ich 270 tys. wobec 264 tys. rok wcześniej.

"W 2022 roku w Pracuj.pl zamieszczono rekordową liczbę ofert zatrudnienia. Jak podają analitycy Pracuj.pl, pracodawcy opublikowali w tym czasie 1,1 mln ogłoszeń - czyli o 13% więcej niż rok wcześniej. Aktywność firm w obszarze rekrutacji była widoczna szczególnie w I i II kwartale, gdy opublikowano łącznie blisko 600 tys. ofert" - czytamy dalej.

W zestawieniu specjalizacji najczęściej poszukiwanych przez pracodawców na czele rankingu uplasowali się eksperci ds. IT - do nich kierowano w minionym roku 25 proc. ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl, czyli blisko 280 tysięcy. Na drugiej pozycji znaleźli się specjaliści ds. sprzedaży, do których skierowano 274 tysiące ofert (25 proc.).

"Na ponad milion ofert pracy złożyły się ogłoszenia kierowane do przedstawicieli dziesiątek różnych specjalizacji, od specjalistów IT, przez sprzedawców czy pracowników centrów operacji biznesowych, aż po wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Nie da się jednak ukryć, że tegoroczne wyniki potwierdziły rosnącą rolę kompetencji cyfrowych jako wiodącego obszaru umiejętności przyszłości. Już 35 proc. ofert w naszym serwisie dotyczy specjalizacji związanych z umiejętnością wykorzystania technologii. Nie tylko w branży IT, ale także w wielu różnych dziedzinach, w których korzystanie z urządzeń i oprogramowania staje się codziennością, szukani są m.in. specjaliści od marketingu, SEO, analitycy danych. Zdolność zaadresowania tych potrzeb pracodawców w najbliższych latach może mieć kluczowy wpływ na dobrą kondycję rynku pracy w przyszłości" - skomentował dyrektor zarządzający Pracuj.pl i członek zarządu Grupy Pracuj Rafał Nachyna, cytowany w raporcie.