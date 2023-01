Reklama

"Rynek pracy jest stabilny. […] Dzisiaj, kiedy obserwujemy rynek pracy […] tych ofert rynku pracy jest coraz więcej. Z tych danych, które widzimy przez publiczne służby zatrudnienia [wynika, że] jest pewna stabilizacja, chociaż ja patrzę na to z umiarkowanym optymizmem" - powiedziała Maląg w TVP1.

Mniejsza liczba zwolnień grupowych

Odnosząc się do pytania o ewentualne zwolnienia grupowe (które zgodnie z przepisami mają być zgłaszane do urzędów pracy), Maląg wskazała, że "dobre informacje są takie, że jeżeli analizujemy ilość zgłoszeń przez pracodawców do zwolnień grupowych, patrzymy porównując do roku 2022, to jest to liczba mniejsza".

"A więc tutaj nie spodziewamy się jakichś dramatycznych sytuacji" - dodała minister.

Według danych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRPiS) stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,2 proc. w końcu grudnia 2022 r. wobec 5,1 proc. na koniec poprzedniego miesiąca.

W tegorocznej ustawie budżetowej założono wskaźnik bezrobocia rejestrowanego na poziomie 5,4 proc. na koniec 2023 r.