To nie osoby niepełnosprawne mają się dostosować do otaczającej rzeczywistości, to naszym obowiązkiem konstytucyjnym jest wspieranie tych osób, które potrzebują wsparcia – powiedziała w czwartek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

101 umów na centra opiekuńczo-mieszkalne

Rząd ma przyjętą strategię na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych Reklama "Rząd Prawa i Sprawiedliwości, najpierw Beaty Szydło, obecnie Mateusza Morawieckiego, przede wszystkim zwraca bardzo dużą uwagę, żeby to wsparcie było efektywne, żeby było realizowane w miarę potrzeb i oczywiście w miarę możliwości" – powiedziała minister podczas otwarcia Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach koło Iłży, pow. radomski, woj. mazowieckie. Reklama 101 umów na centra opiekuńczo-mieszkalne Minister poinformowała, że do tej pory w całym kraju jej resort podpisał 101 umów na centra opiekuńczo-mieszkalne, z czego najwięcej, bo 21 umów podpisało woj. mazowieckie. "Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności potrzebują właśnie takowego wsparcia, dlatego te miliardy złotych, które z Funduszu Solidarnościowego są przekazywane, służą przede wszystkim drugiemu człowiekowi" – zaznaczyła szefowa resortu rodziny i polityki społecznej. Maląg: Środki na waloryzację rent i emerytur są w pełni zabezpieczone Zobacz również Minister wskazała, że Polska jest drugim państwie na świecie, które przyjęło ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. "Ustawa ta jest ważna, ponieważ nakłada na nas obowiązek przystosowania przestrzeni nie tylko tej architektonicznej, ale każdej sfery życia, aby osoby niepełnosprawne mogły godnie uczestniczyć w życiu publicznym" – wskazała Maląg. Rząd ma przyjętą strategię na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych Minister zaznaczyła, że rząd ma przyjętą strategię na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych. "Jest to swoista mapa drogowa, która pokazuje nam kierunki, w jakich idziemy i co jest jeszcze w tym obszarze potrzebne do zrobienia" – powiedziała Maląg. Starosta radomski Waldemar Trelka poinformował, że otwierane w czwartek Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Krzyżanowicach zostało wybudowane od podstaw. Koszt inwestycji to 4,4 tys. zł, z czego 3 mln zł pochodziły z budżetu państwa. Nowy obiekt ma 720 mkw. Jednocześnie będą mogły w nim przebywać 23 dorosłe osoby niepełnosprawne. "W ciągu roku ta liczba będzie się zmieniała na zasadzie pewnej rotacji i nawet do 100 osób będzie mogło skorzystać z tego miejsca, będąc zaopiekowanym, rehabilitowanym, ale przede wszystkim będzie tutaj prowadzona indywidualna praca z tymi najbardziej potrzebującymi" – przekazał starosta radomski. Obecny na uroczystości poseł PiS Marek Suski zauważył, że tego rodzaju placówki jak ta w Krzyżanowicach mogą powstawać dzięki dobrej współpracy rządu z samorządem. Autorka: Ilona Pecka Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję