Dodatkowy urlop - na wypoczynek, czy dla zdrowia?

Bez wątpienia już od jakiegoś czasu grupą społeczną, która może liczyć na poszerzanie katalogu przysługujących jej uprawnień są rodzice. Zmieniają się na plus ich uprawnienia na gruncie prawa pracy, a także rozrasta się katalog świadczeń, których celem jest pomoc w wychowaniu dzieci. Coraz częściej i coraz głośniej mówi się jednak również o potrzebach innych grup pracowników. Najgłośniejszą i budzącą najwięcej emocji planowaną zmianą jest ta dotycząca skrócenia czasu pracy. Choć przepisy nadal nie zostały wprowadzone, to rządzący mówią wprost, że wątpliwości nie dotyczą już tego, czy należy je wprowadzić, a jedynie tego, jak zrobić to, by przyniosło możliwie najlepsze efekty. Jednak jak mówi przysłowie, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc propozycji dotyczących tego, jak poprawić sytuację pracowników, pojawia się coraz więcej. Jedną z nich, która od pewnego czasu powraca cyklicznie, jest ta dotycząca podwyższenia wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownikom powyżej 55 roku życia. Pomysł pojawił się przy okazji dyskusji dotyczącej wyrównania wymiaru urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich stażu pracy. Na czym miałaby polegać zmiana dla pracowników 55 plus? Źródłem pomysłu jest smutna rzeczywistość osób w wieku przedemerytalnym, w przypadku których przysługujący im urlop wypoczynkowy traci swój charakter i nie może być wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, czyli w celu wypoczywania, a jest przeznaczany na niezbędne wizyty u lekarzy, których wraz z wiekiem przybywa. Dodatkowe dni urlopu dla tych osób miałoby pozwolić z jednej strony na zadbanie o stan zdrowia, a z drugiej miałoby umożliwić korzystanie z wypoczynku.

MRPiPS poinformowało zainteresowanych, jaka jest sytuacja

Niestety z odpowiedzi MRPiPS na zgłaszane postulaty wynika, że wprowadzenie omawianych zmian nie jest w najbliższym czasie planowane. Wskazano w niej, że prawo pracowników do wypoczynku jest zagwarantowane przez przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych. Regulacje obowiązujące w tym zakresie w Polsce są zgodne z postanowieniami dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy, z której wynika, że państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki w celu zapewnienia, że zgodnie z potrzebą zapewnienia ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników:

a) wymiar tygodniowego czasu pracy jest ograniczony w drodze przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, lub układów zbiorowych pracy, lub porozumień zawartych między partnerami społecznymi;

b) przeciętny wymiar czasu pracy w okresie siedmiodniowym, łącznie z pracą w godzinach nadliczbowych, nie przekracza 48 godzin.

Również wymiar przysługującego polskim pracownikom urlopu wypoczynkowego jest zgodny z wymaganiami unijnymi, które przewidują, że każdy pracownik ma być uprawniony do corocznego płatnego urlopu w wymiarze co najmniej czterech tygodni.