Po raz pierwszy od dwóch lat odnotowano spadek liczby osób aktywnie poszukujących pracy lub planujących jej zmianę w najbliższym czasie - podczas gdy w latach 2023 i 2024 odsetek ten utrzymywał się na poziomie 41%, obecnie wynosi 37%, wynika z badania Pracuj.pl. Najczęstszym powodem pozostaje chęć poprawy wynagrodzenia, ale nie bez znaczenia są również rozwój zawodowy i lepsze warunki pracy.

Skłonność do zmiany pracy

"Jednak skłonność do zmiany pracy różni się w zależności od wieku. Wśród bardziej doświadczonych pracowników jest ona niższa, natomiast młodsze grupy wykazują większą gotowość do podjęcia nowego zatrudnienia. Największą mobilność widać wśród osób w wieku 25-34 lata - aż 49% badanych w tej grupie aktywnie szuka pracy lub planuje jej zmianę. Niewiele niższy wynik odnotowano wśród najmłodszych pracowników (18-24 lata), gdzie podobne deklaracje składa 43% respondentów. Jednocześnie 63% ogółu badanych nie rozważa obecnie zmiany miejsca pracy" - czytamy w komunikacie towarzyszącym raportowi "Mobilność zawodowa Polaków 2025".

Wysoki poziom mobilności zawodowej

W 2025 roku mobilność zawodowa Polaków utrzymuje się na wysokim poziomie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy 19% aktywnych zawodowo osób zdecydowało się na zmianę miejsca zatrudnienia. Dane te potwierdzają, że elastyczność i gotowość do nowych wyzwań są istotnym elementem współczesnego rynku pracy. Najmłodsi pracownicy (18-24 lata) wyróżniają się jeszcze większą dynamiką. W ciągu ostatniego roku 49% osób w tej grupie wiekowej podjęło decyzję o zmianie pracy. Wysoki wskaźnik rotacji może wynikać z potrzeby zdobywania doświadczenia, testowania różnych ścieżek kariery oraz dążenia do lepszych warunków zatrudnienia, podkreślono.

Powody szukania nowej pracy

Jeśli chodzi o powody poszukiwania nowego zatrudnienia, kluczowym czynnikiem pozostają zarobki. 55% badanych wskazuje chęć wyższych wynagrodzeń jako główny powód zmiany pracy. Najmłodsza grupa pracowników (18-24 lata) często kieruje się finansami - 52% respondentów w tej kategorii wiekowej poszukuje lepiej płatnych ofert.

"Wyniki badania wyraźnie potwierdzają, że kwestie finansowe nadal pozostają kluczowym motywatorem mobilności zawodowej, niezależnie od wieku pracowników. Wbrew obiegowym opiniom najmłodsze pokolenie na rynku pracy nie kieruje się wyłącznie pasją czy elastycznością zatrudnienia - dla wielu kluczowe jest wynagrodzenie, które zapewnia stabilność i niezależność finansową. To sygnał dla pracodawców, że konkurencyjne wynagrodzenie pozostaje fundamentem skutecznej strategii rekrutacyjnej, a same benefity pozapłacowe, choć istotne, nie są w stanie zastąpić atrakcyjnych warunków finansowych" - powiedziała ekspertka ds. wynagrodzeń i benefitów w Pracuj.pl Agata Roszkiewicz, cytowana w materiale.

W materiale podano też, że 28% wszystkich pracowników deklaruje, że brak perspektyw na awans lub rozwój umiejętności jest powodem rozważania zmiany pracy. Dla młodszych pracowników (18-24 lata) ta wartość wynosi 23%, co wskazuje, że mimo dużej mobilności, są oni także zainteresowani długoterminowym rozwojem kariery. Dodatkowo 30% wszystkich respondentów czuje się niedocenionych w obecnym miejscu zatrudnienia, co również motywuje ich do szukania nowych możliwości. Wśród najmłodszych ta wartość wynosi 18%, co sugeruje, że starsze grupy zawodowe częściej zwracają uwagę na docenienie ich pracy przez pracodawcę.

"Interesującym trendem jest również zmiana branży lub zawodu jako powód szukania nowej pracy - czynnik plasujący się wysoko w każdej z grup. 23% ogółu badanych wskazuje ten aspekt jako kluczowy, natomiast w grupie 18-24 lata wskaźnik ten rośnie do 28%, co pokazuje, że młodsze pokolenie chętniej eksperymentuje z różnymi ścieżkami kariery, zanim znajdzie odpowiednie dla siebie miejsce na rynku pracy" - czytamy dalej.

Część Polaków chce zostać w obecnym miejscu zatrudnienia

Pomimo wysokiej mobilności zawodowej wielu Polaków decyduje się pozostać w obecnym miejscu zatrudnienia. Kluczowym powodem jest poziom wynagrodzenia - 22% badanych deklaruje, że zarabiają na tyle satysfakcjonująco, że nie odczuwają potrzeby zmiany pracy. Równie istotne okazuje się poczucie stabilizacji i przywiązanie do firmy, na co wskazuje 24% respondentów. Wielu pracowników podkreśla także znaczenie atmosfery i docenienia przez pracodawcę - dla 22% ankietowanych to kluczowy czynnik wpływający na ich decyzję o pozostaniu w obecnej organizacji, wskazano też w informacji.

Z kolei 19% badanych przyznaje, że unika zmiany pracy ze względu na stres związany z procesem rekrutacyjnym, a 12% podkreśla, że w obecnym miejscu zatrudnienia widzi realne możliwości rozwoju i awansu. Warto zauważyć, że powody te różnią się w zależności od wieku - podczas gdy młodsi pracownicy częściej poszukują nowych wyzwań i możliwości rozwoju, starsze grupy wiekowe bardziej cenią stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia. W grupie najmłodszych pracowników (18-24 lata) 12% uważa swoje wynagrodzenie za wystarczające, podczas gdy w grupie 35-44 lata odsetek ten wynosi niemal 27%. Wyniki badania pokazują więc, że potrzeby pracowników ewoluują wraz z wiekiem i doświadczeniem, a motywacja do pozostania w firmie zależy od indywidualnych priorytetów na danym etapie kariery, zakończono.

Badanie "Mobilność zawodowa Polaków 2025" zostało przeprowadzone w grudniu 2024 roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metodą CAWI wykonano na próbie 2059 Polaków w wieku 18-65. Struktura próby była kontrolowana biorąc pod uwagę płeć, wiek i wielkość miejscowości zamieszkania odpowiadających.

