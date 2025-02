Kompetencje przyszłości. Jakie umiejętności będą kluczowe w erze AI?

Sztuczna inteligencja zmienia rynek pracy, a gospodarka oparta na wiedzy ustępuje miejsca erze innowacji. W nowej rzeczywistości kluczowe będą kompetencje, których AI nie zastąpi – kreatywność, ciekawość, odwaga, współczucie i komunikacja. To one pozwolą pracownikom nie tylko odnaleźć się w dynamicznych zmianach, ale także skutecznie konkurować na rynku. Jakie umiejętności warto rozwijać, by nie zostać w tyle? – pisze CNBC.