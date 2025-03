1000 zł dodatku dla niektórych pracowników pomocy społecznej

Od lipca 2024 roku część pracowników pomocy społecznej może cieszyć się dodatkowym 1000 złotych określanym przez wiele osób jako podwyżka. W istocie jest to dodatek motywacyjny wypłacany na podstawie programu przyjętego przez rząd. I choć oczywiście dodatkowe pieniądze ucieszyły pracowników, to jednak pojawiło się sporo negatywnych emocji związanych z tym, że tylko niektóre z osób świadczących pracę w systemie pomocy społecznej mają szansę na poprawę swojej trudnej sytuacji finansowej. Program na lata 2024–2027 został bowiem zaadresowany do pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a jego celem jest wsparcie pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w: ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, centrach usług społecznych, placówkach specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach wsparcia (ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dziennych domach pomocy, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, klubach samopomocy).

Reklama

Taki krąg adresatów szybko wzbudził obawy dotyczące dalszych losów pracowników systemu pomocy społecznej realizujących zadania wynikające z innych ustaw niż ustawa o pomocy społecznej. Aktywnie działał w tej sprawie m.in. Śląski Związek Gmin i Powiatów, który głośno wyrażał obawy dotyczące odpływu pominiętych w programie pracowników do innych jednostek, w których dodatki są wypłacane. W związku z tym postulował wypłatę dodatkowego 1000 zł wszystkim pracownikom realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej, niezależnie od podstawy prawnej

Czy zyska kolejna grupa pracowników pomocy społecznej?

Z czasem sprawa nieco przycichła, a obecnie Związek Powiatów Polskich sprawił, że powraca. Związek domaga się bowiem zapewnienia dodatków motywacyjnych kolejnej grupie pracowników, a raczej po prostu wszystkim pracownikom zatrudnionym w ośrodkach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie oraz w zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności i chce rozmawiać z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nowelizacji przepisów w tym zakresie. Rozmowy miałyby się odbyć w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Jak można było się spodziewać, wyłączenie części pracowników z grupy uprawnionych do dodatku motywacyjnego stało się źródłem konfliktów pomiędzy pracownikami oraz pracownikami a pracodawcami, a problem wciąż narasta. Ponownie wypowiadane są głośno słowa o niesprawiedliwości, nierówności i dyskryminacji. Związek zwraca uwagę na to, że zgodnie z art. 183c ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Tymczasem w ramach wdrożonego programu rząd zróżnicował sytuację pracowników kierując się podstawą prawną realizacji zadań należących do ich zakresu obowiązków.

Tymczasem pracownicy zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej, bez względu na to, jakie przepisy są podstawą realizacji należących do nich zadań, wykonują pracę o jednakowej wartości, porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku, a co więcej, posiadają zbliżone kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.