Prawie 70 proc. osób zadowolonych z obecnego zatrudnienia

Zgodnie z wynikami badania zadowolenie z obecnego zatrudnienia zadeklarowało 68,2 proc. pracujących. Autorzy publikacji zauważyli, że w porównaniu do ubiegłorocznego badania wyraźnie wzrósł odsetek osób zdecydowanie zadowolonych (+6,7 p.p.), a jednocześnie zmniejszyła się liczba niezadowolonych. "Grono zdecydowanie zadowolonych powiększyło się w każdej grupie wiekowej, przy czym największy wzrost odnotowano wśród osób w wieku 25-44 lata (+8,1 p.p.)" - podali.

Wysokość dochodów

Poziom satysfakcji wzrasta wraz z wysokością dochodów - najwyższy odsetek osób zdecydowanie zadowolonych odnotowano wśród zarabiających powyżej 7 tys. zł netto. W grupie osób o niższych dochodach odsetek usatysfakcjonowanych był mniejszy, ale nadal utrzymał się na wysokim poziomie.

Z danych wynika, że wzrost odsetka zdecydowanie zadowolonych odnotowano we wszystkich branżach. Największą satysfakcję zadeklarowali pracownicy zatrudnieni w handlu oraz w sektorze publicznym, a najmniejszą - w produkcji. Satysfakcję deklarowali częściej osoby na stanowiskach kierowniczych (83,6 proc.) oraz starsi specjaliści (75,4 proc.), najrzadziej pracownicy niższego szczebla.

Część osób rozważa zmianę pracy

Mimo wysokiego odsetka zadowolonych z pracy, 43,7 proc. z nich zadeklarowało, że rozważa zmianę miejsca zatrudnienia. "To już drugi rok z rzędu, gdy grono gotowych na podjęcie takich kroków przewyższa liczbę tych, którzy nie mają takich planów" - zauważyli autorzy.

Głównym powodem chęci zmiany pracy - jak wynika z ankiety - jest zbyt niski poziom wynagrodzenia (37 proc.), choć z badania wynika, że znaczenie czynnika finansowego maleje – w tym roku wskazało na niego o 10 p.p. mniej niż rok temu. Istotną przyczyną była też potrzeba zmiany (27 proc.) oraz chęć samorealizacji (26 proc.).

"Głównym motywatorem chęci odejścia z dotychczasowej pracy pozostają kwestie finansowe i nie chodzi tu wyłącznie o wysokość wynagrodzeń, ale realną siłę nabywczą. Z raportu wynika, że choć 39 proc. respondentów deklaruje wzrost pensji, tylko co czwarty zauważa poprawę sytuacji materialnej. Jednocześnie niemal 29 proc. badanych mówiło o jej pogorszeniu" - podkreśliła cytowana w informacji Anna Wesołowska z Gi Group.

Kto rozważa zmianę pracy?

Ankieta wykazała, że największą gotowość do zmiany pracy mają osoby poniżej 24 roku życia (58,8 proc.), a najmniejszą osoby 55+ (29,8 proc.). Różnice występują też w zależności od płci - z powodu zbyt niskich zarobków zmianę pracy rozważają częściej mężczyźni (41 proc. wskazań) niż kobiety (33 proc.). Mężczyźni częściej też wskazywali na brak perspektyw awansu (27 proc. mężczyzn vs. 21 proc. kobiet) oraz na trudne warunki pracy – odpowiednio 22 proc. i 17 proc. Z kolei zła atmosfera w pracy wydaje się istotniejsza dla pań (23 proc. wskazań vs. 15 proc. mężczyzn).

Firmy mają problem z rotacją

Ponadto zgodnie z publikacją, 47 proc. badanych przedsiębiorstw przyznało, że w ostatnich miesiącach miały problem z odejściami przynajmniej jednej grupy pracowników – to o blisko 11 p.p. więcej niż przed rokiem. "Szczególnie zauważalny jest wzrost rotacji wśród wykwalifikowanej kadry średniego szczebla (o 4,6 p.p. r/r), choć zjawisko to nasiliło się we wszystkich grupach stanowisk" - zauważyli autorzy.

Co składnia pracowników do pozostania w firmie?

Z badania wynika, że podwyżki wynagrodzeń i premie pozostają najważniejszymi czynnikami wpływającymi na decyzję o pozostaniu w firmie, choć ich znaczenie spadło w porównaniu do zeszłego roku – na podwyżkę wskazało w badaniu 79 proc. pracowników (rok temu 90 proc.), a na dodatkowe premie 75 proc. (spadek z 85 proc.). Na kolejnych pozycjach wskazywano na zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego (72 proc.), uatrakcyjnienie oferty benefitów pozapłacowych (66 proc.), poprawę atmosfery w (65 proc.), a także szkolenia i dofinansowanie edukacji (63 proc.).

Pracodawcy zadeklarowali, że podejmują konkretne kroki, by przeciwdziałać problemowi rotacji - odsetek organizacji, które nie mają strategii w tym zakresie, spadł do 26,1 proc., podczas gdy rok wcześniej wynosił 38,2 proc., a dwa lata temu 41 proc. Najpopularniejszym rozwiązaniem pozostaje podwyżka wynagrodzenia – na ten krok decyduje się 26,7 proc. pracodawców. Na kolejnych miejscach plasują się premie (18,4 proc.) oraz inwestycja w rozwój pracowników (18 proc.).

Badanie zostało zrealizowane przez SW Research na zlecenie Gi Group Holding na próbie ponad 500 przedstawicieli firm i ponad 500 pracowników. Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2025.

Gi Group Poland S.A. jest firmą oferującą usługi HR w zakresie doradztwa, zatrudnienia stałego i tymczasowego oraz outsourcingu. Przedsiębiorstwo jest częścią Gi Group Holding, które działa w 37 krajach. (PAP)