Jednocześnie z blisko 60 proc. do niespełna 53 proc. spadł odsetek przedsiębiorstw zamierzających utrzymać pensje na dotychczasowym poziomie.

Podwyżki pod presją: więcej firm chce płacić więcej, ale rośnie też liczba planujących cięcia

"Widać więc delikatne odbicie jeśli chodzi o podwyżki w porównaniu do dwóch poprzednich lat, nie są to jednak znaczące zmiany – tym bardziej, że rosnący odsetek firm deklarujących redukcję wynagrodzeń (4,5 proc., o 1,4 pkt. proc. więcej niż rok temu) częściowo niweluje pozytywne tendencje" - napisano w raporcie.

Które branże planują wzrost wynagrodzeń?

Z opracowania wynika, że podwyżki wynagrodzeń najczęściej planują najmniejsze firmy, które w ten sposób starają się przyciągnąć i zatrzymać pracowników.

Na wzrost pensji mogą liczyć przede wszystkim osoby zatrudnione w handlu, usługach oraz przemyśle – w tych sektorach co trzecia firma planuje podwyżki płac w najbliższym kwartale, aczkolwiek to utrzymanie dotychczasowych poziomów wynagrodzeń będzie powszechniejszą praktyką, zwłaszcza w sektorze przemysłowym.

Stabilizacja pensji, bez większych zmian w górę ani w dół, będzie dominującym trendem także w branży transportowej i logistycznej, tam też skala planowanych podwyżek jest najmniejsza – deklaruje je niespełna 24 proc. badanych firm tego sektora.

"Jak można przypuszczać, takie strategie wynikają ze specyfiki branży przemysłowej oraz transportowej i logistycznej, którym wobec rosnących kosztów pracy i energii coraz trudniej utrzymać konkurencyjność kosztową, stanowiącą do tej pory ich główną przewagę rynkową" - przekazano.

Co motywuje firmy do podnoszenia pensji?

Autorzy raportu podają, że podobnie jak w ubiegłym roku podwyżki wynagrodzeń najczęściej są efektem wzrostu płacy minimalnej – taki powód wskazuje 64,5 proc. badanych firm, przy czym odsetek ten rośnie wśród największych przedsiębiorstw (71 proc.) oraz w sektorze publicznym i branży transportowo-logistycznej (odpowiednio po 74 proc. i 71 proc.).

Wzrost inflacji skłania do podwyżek 38 proc. firm – częściej te największe (44 proc.) i z sektora publicznego (46 proc.).

Coraz więcej firm nagradza lojalność. Co trzecie przedsiębiorstwo stawia na podwyżki dla pracowników

Blisko co trzecia firma (30,2 proc.) decyduje się na zwiększenie wynagrodzeń, aby docenić swoich pracowników. Takie podejście jest szczególnie widoczne w średnich przedsiębiorstwach oraz w branży transportowej (po 38 proc.).

Z kolei w dużych podmiotach, zwłaszcza w sektorze przemysłowym i usługowym, podwyżki często pełnią funkcję narzędzia ograniczającego rotację. Nieco mniejsze znaczenie niż rok temu ma dostosowanie wynagrodzeń w firmie do poziomów w branży lub na lokalnym rynku (spadek z ponad 20 proc. do 18 proc.). Decydują się na to głównie przedsiębiorstwa usługowe (26 proc.).