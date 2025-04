Decyzja o ustanowieniu i wysokości płacy minimalnej należy do poszczególnych państw. Pięć państw, które nie ustanowiły poziomu płacy minimalnej to: Austria, Dania, Finlandia, Szwecja i Włochy.

Najniższa płaca minimalna w UE

Wśród 10 państw, w których płaca minimalna nie przekraczała 1000 euro miesięcznie znalazły się Bułgaria, z najniższą dopuszczalną płaca na poziomie 551 euro. Kolejne kraje z najniższymi stawkami to: Węgry (707 euro), Łotwa (740 euro), Rumunia (814 euro), Słowacja (816 euro), Czechy (826 euro), Estonia (886 euro), Malta (961 euro), Grecji (968 euro) i Chorwacja (970 euro).

Najwyższa płaca minimalna w UE

Wśród państwa z miesięczną płacą minimalną przekraczającą poziom 1500 euro znalazło się sześć państwa tak zwane starej Unii. Na szczycie listy z minimalnym wynagrodzeniem 2 638 euro był Luksemburg. Za nim znalazły się: Irlandia (2 282 euro), Holandia (2 193 euro), Niemcy (2 161 euro), Belgia (2 070 euro) i Francja (1 802 euro).

W euro Polska wśród średniaków

Polska znalazła się w grupie sześciu państw z płacą minimalną w przedziale od 1 000 do 1 500 euro miesięcznie. Polska z minimalnym wynagrodzeniem na poziomie 1 091 euro plasowała się na trzecim miejscu w tym przedziale i na dziewiątym w ogólnym zestawieniu pod względem najwyższej płacy minimalnej.

Przed nami znalazły się Słowenia (1 278 euro) i Hiszpania (1 381 euro), podczas gdy za naszymi plecami były: Litwa (1 038 euro), Portugalia (1 015 euro) i Cypr (1 000 euro).

Płaca minimalna z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej

Jak pokazują dane unijnego urzędu statystycznego najwyższa płaca minimalna w krajach UE liczona w euro była 4,8 razy niższa niż najniższa. Jednak różnice w płacach minimalnych w różnych krajach są znacznie mniejsze, gdy weźmie się pod uwagę parytet siły nabywczej (PPS). PPS uwzględnia różnice w poziomie cen między krajami, dzięki czemu można lepiej porównać rzeczywiste wartości wynagrodzeń. W tym ujęciu najwyższa płaca minimalna była już tylko 2,3 razy wyższa od najniższej.

Polska, z płacą minimalną po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej na poziomie 1 523 PPS, miała 7. wynik wśród krajów UE. Znaleźliśmy się zatem w najwyższej grupie wśród takich krezusów jak Niemcy, które w tym ujęciu miły najwyższy wynik (1 992 PPS). Na kolejnych miejscach znalazły się Luksemburg (1 969 PPS), Holandia (1 875 PPS), Belgia (1 764 PPS)Irlandia (1 664 PPS) i Francja (1 606 PPS).

Na końcu listy znalazły się Estonia (878 PPS), Łotwa (902 PPS) oraz Bułgaria (931 PPS).

Minimalne wynagrodzenie a mediana płac

Eurostat porównał też płacę minimalną do mediany wynagrodzeń w poszczególnych krajach. Jeśli mierzyć je w wartościach względnych, jako odsetek mediany zarobków, to w 2022 r. płaca minimalna stanowiła ponad 60 proc.. mediany miesięcznych zarobków brutto w 3 krajach UE: Francji, Portugalii i Słowenii (66 proc. we wszystkich krajach) - podał Eurostat

W 2022 r. Polska znalazła się tuż za czołówką z minimalną płacą na poziomie 59 proc. mediany wynagrodzeń.

W dolnej części rozkładu płaca minimalna stanowiła mniej niż połowę mediany zarobków w 4 krajach: Belgii (49 proc.), na Malcie (46 proc.), w Estonii i na Łotwie (43 proc. w obu krajach).